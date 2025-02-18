Россияне надеялись на другое: из "друзей" США могут перейти во врагов

Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и РФ. О результатах известно немногое, однако главный вопрос для украинцев, в каком контексте обсуждали Украину и на каких позициях сошлись стороны.

Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко оценил переговоры, ссылаясь на информацию знакомых республиканцев (как членов Конгресса, так и функционеров в партии).

По его словам, для россиян переговоры не прошли хорошо.

Они надеялись на одно, но получили предложение в стиле Трампа. (не в интересах России). Поэтому россияне взяли время не подумать. Именно поэтому и, скорее всего, не будет встречи Путина с Трампом на следующей неделе. (Хотя на Мюнхене было настроение такое, что уже на этой неделе должна была быть встреча)”, — отметил политик.

Гончаренко предположил, что Трампу важна скорость, а Путин считает, что может подождать. Глобально для администрации Трампа, по мнению нардепа, важен разворот России от Китая.

“По Украине ничего не понятно. Что говорили и о чем? Никто ничего не знает. Кроме этих групп для переговоров. Но это – не стиль Трампа. Он эти группы и бюрократию не любит”, – отметил Гончаренко.

Нардеп акцентировал внимание на важных оценках, высказанных его собеседниками.

"Если России не удастся быстро договориться, то из "друзей" они перейдут во врагов. Для Трампа это очень просто. Ну а здесь нужно напомнить, что "США – еще точно ничего не начинали", – написал Гончаренко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.



