Россияне надеялись на другое: из "друзей" США могут перейти во врагов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и РФ. О результатах известно немногое, однако главный вопрос для украинцев, в каком контексте обсуждали Украину и на каких позициях сошлись стороны.
Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко оценил переговоры, ссылаясь на информацию знакомых республиканцев (как членов Конгресса, так и функционеров в партии).
По его словам, для россиян переговоры не прошли хорошо.
Гончаренко предположил, что Трампу важна скорость, а Путин считает, что может подождать. Глобально для администрации Трампа, по мнению нардепа, важен разворот России от Китая.
Нардеп акцентировал внимание на важных оценках, высказанных его собеседниками.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.
Новости