На этой неделе президент Джо Байден объявит о введении новых санкций против России. Эти меры станут частью усилий по укреплению оборонных возможностей Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента, пишет Reuters.

Джо Байден. Фото: 24 Канал

В комментарии СМИ американский чиновник отметил, что детали санкций пока не обнародованы. В то же время, помощники Байдена уже информируют команду Трампа о запланированных шагах. Введение новых ограничений состоится на фоне подготовки администрацией Байдена нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов, включающего ракеты для ПВО, боеприпасы "воздух-земля" и оборудование для модернизации истребителей F-16.

Подготовка к возвращению Дональда Трампа в президенты 20 января вызвала обсуждение возможности дипломатического разрешения конфликта, которое могло бы завершить российское вторжение. Однако это также вызывает опасения в Киеве, что такой мир может иметь большие территориальные и политические потери.

Советники Трампа уже выносили предложения по прекращению боевых действий, которые фактически привели бы к передаче части территории Украины под контроль России. Помощники Байдена заявляют, что их цель — укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы иметь рычаги влияния для будущих переговоров с Москвой.

В то же время, по словам американского чиновника, большинство обещанного Украине оружия и боеприпасов уже поступило, а остальное — в пути. Сейчас критические запасы боеприпасов в Украине находятся в хорошем состоянии.

Правительство Зеленского неоднократно требовало большей военной помощи, чем первоначально предполагалось, что повлекло некоторые напряжения в частных переговорах по таким запросам, как танки Abrams, истребители F-16 и ракеты ATACMS дальнего радиуса действия. Однако, по словам чиновника, эти шаги не дали значительных результатов на поле боя.

Чиновник также отметил, что для защиты от грядущего российского нападения после возможных мирных переговоров Украине могут потребоваться гарантии безопасности, в частности потенциальное членство в НАТО.

В то же время, американские военные чиновники исследуют северокорейские операции в войне, чтобы понять, как они могут повлиять на возможный конфликт в Азии, поскольку тысячи северокорейских солдат сейчас поддерживают Россию в ее войне с Украиной.

Согласно информации чиновника, США также, вероятно, введут новые санкции против китайских компаний, пытающихся помочь России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в прошлом месяце, что Вашингтон намерена продолжать усилия по ограничению доходов России от экспорта нефти и доступа к международным поставкам, поддерживающим ее военную кампанию в Украине.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Россию, продолжают поставлять самолеты иностранного производства через третьи страны, несмотря на санкции. В 2024 году их импортировали не менее 28.