Российская вакцина от коронавируса: США не признают результатов испытаний

Штаты не признают результатов испытания вакцины против коронавируса, изобретенной российскими учеными, поэтому и использовать ее не будут. Об этом заявил Марк Медоуз глава аппарата Белого дома - сообщают Факты.

"У нас самые высокие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. Российские испытания ... Я бы не стал использовать эту вакцину ", - заявил Медоуз.

Источник: Главком

По его словам, качество вакцин и лекарственных препаратов США контролирует только по американским стандартам.

С момента появления Covid-19 ученые ищут лекарство и спасительную вакцину от вируса, которая поможет остановить пандемию.

В России заявили о готовности вакцины против коронавируса, однако специалисты ряда стран мира сомневаются в результатах испытаний. О почти полной готовности вакцины анонсировали и в Вашингтоне, однако, позже Трамп заявил, что страна может побороть вирус и без нее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создали новую вакцину от коронавируса.

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