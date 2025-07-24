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Российские бомбардировщики приблизились к США: американские военные отреагировали

США подняли истребители F-16 и F-35 после приближения российских бомбардировщиков Ту-95МС и самолетов Су-30СМ и Су-35С к Аляске.

24 июля 2025, 09:33
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Slava Kot

22 июля стратегические бомбардировщики Ту-95МС Военно-воздушных сил России совершили длительный полет над нейтральными водами Берингового моря между материковой частью России и побережьем Аляски. По официальной информации Минобороны РФ, миссия носила "плановый характер", однако на нее отреагировали в США и подняли в небо американские истребители F-16 и F-35.

Российские бомбардировщики приблизились к США: американские военные отреагировали

Российский бомбардировщик и истребители США. Фото: USAF

Как сообщает Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD), самолеты РФ находились в международном воздушном пространстве и не нарушали воздушные границы США или Канады. Полет длился более 15 часов и сопровождался дозаправкой в воздухе. Российские бомбардировщики были в паре с истребителями Су-30СМ и Су-35С.

"NORAD использует многоуровневую систему обороны — спутники, радары, истребители — для мониторинга ситуации и своевременного реагирования. Командование остается готовым применить ряд мер по защите Северной Америки", — говорится в заявлении.

Это уже не первый случай в 2025 году, когда российские военные самолеты приближаются к Аляске. Такие маневры участились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Несмотря на то, что нарушения границ не зафиксированы, в США внимательно следят за такими полетами, рассматривая их как потенциальные испытания оборонных систем.

Российские бомбардировщики приблизились к США: американские военные отреагировали - фото 2

Российский бомбардировщик и истребитель США

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что истребители НАТО перехватили два разведывательных самолета РФ в июне 2025 года.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда США поднимали истребитель F-16 вблизи резиденции президента Дональда Трампа.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/russian-aircraft-spotted-and-tracked-flying-near-alaska-again-norad-says/
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