Российские спецслужбы подделали письмо Трампу о покупке Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах повторил свои заявления первого срока о возможной покупке Гренландии. Как утверждает разведка Дании, причиной всего могло быть подложное письмо от российской спецслужбы для Трампа.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В 2019 году Дональд Трамп впервые высказался по поводу покупки Соединенными Штатами Гренландии у Дании. По информации разведки Дании, заявление Трампа якобы явилось следствием провокации со стороны России. Российские спецслужбы направили президенту США письмо и от имени тогдашней министерши иностранных дел Гренландии Ани Лоне Баггер американскому сенатору Тому Коттону.

В письме якобы Баггер выразила благодарность за "финансовую помощь" и пообещала в кратчайшие сроки организовать референдум по независимости Гренландии от Дании. После этого сообщения поклонник Трампа Коттон посеял в главе президента США идею о покупке Гренландии.

Датская разведка считает, что причиной письма стала попытка российских спецслужб расколоть страны НАТО и увеличить свое влияние в Арктике.

После того как Трамп публично озвучил планы купить Гренландию в 2019 году, Дания насмешливо отреагировала на его заявления. Как следствие, Трамп отменил запланированный визит в Данию. Однако после победы на выборах 2024 Трамп вновь выразил намерение присоединить Гренландию к США и намекнул на применение силы, военной или экономической.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Трампа подготовили документ о разрешении на покупку Гренландии.

Также "Комментарии" писали о том, присоединится ли Гренландия к США: неожиданные результаты опроса среди гренландцев.