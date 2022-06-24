Россию признают спонсором терроризма: решение за Госдепартаментом

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
23 июня члены Комитета Сената США по международным отношениям утвердили резолюцию о том, что россию признают государством-спонсором терроризма. Документ зарегистрирован в комитете с 10 мая 2022г. Об этом пишет Укринформ.
Однако теперь решение комитета должна принять администрация Джо Байдена, а именно Государственный департамент. Резолюция является рекомендацией и призывом для Белого дома принять признание россии спонсирующей терроризм страной. Наравне с Сирией, Кубой, Северной Кореей, Ираном.
Как рассказал сенатор Джеймс Риш, Путин – военный преступник и война с Украиной – это террористический акт.Если россию признают спонсором терроризма, значит, будут наложены новые санкции на нее: стране запрещено экспортировать и продавать продукцию из оборонпрома, вводится контроль за экспортом товаров двойного назначения, финансовые ограничения и т.д.
Аргументы и причины, почему россия должна быть признана спонсором терроризма:
— россия поощряет совершение актов терроризма в других странах против политиков и государств,
— проводила террор во время Второй чеченской войны; совершала обстрелы гражданских в Грузии;
— спонсирует с 2014 сепаратистов на Донбассе, совершающих насилие в отношении гражданских,
— обстреливала гражданских в Сирии, бомбардировала города, где погибли многие мирные граждане и дети, спонсирует правительство Сирии, которая признана страной, поддерживающей терроризм,
— совершает террористические действия через наемников (группа Вагнера), сотрудничающих с Минобороны РФ, был приказ для 400 наемников убить Зеленского, их направили в Киев в феврале 2022 года,
— действия россии против гражданских в Украине и инфраструктуры считаются "государственным терроризмом" по словам Збигнева Рау, руководителя ОБСЕ,
— парламент Украины призвал Конгресс признать россию страной, которая спонсирует терроризм,
— россия совершала обстрелы городов в Украине, Грузии, Чечне, Сирии, что привело к гибели гражданских.
Сенаторы приняли резолюцию с осуждением использования голода как оружия в войне и признанием влияния войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность.
В Твиттере Госдепа 23 июня написано, что россия намеренно уничтожает в Украине зерновые хранилища.
Как писал портал "Комментарии", агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений.
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