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Россию признают спонсором терроризма: решение за Госдепартаментом

Госсекретарь должен рассмотреть принятую Сенатом резолюцию о признании россии спонсором терроризма

сегодня, 09:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Россию признают спонсором терроризма: решение за Госдепартаментом

Фото иллюстративное / Pixabay

23 июня члены Комитета Сената США по международным отношениям утвердили резолюцию о том, что россию признают государством-спонсором терроризма. Документ зарегистрирован в комитете с 10 мая 2022г. Об этом пишет Укринформ.

Однако теперь решение комитета должна принять администрация Джо Байдена, а именно Государственный департамент. Резолюция является рекомендацией и призывом для Белого дома принять признание россии спонсирующей терроризм страной. Наравне с Сирией, Кубой, Северной Кореей, Ираном.

Как рассказал сенатор Джеймс Риш, Путин – военный преступник и война с Украиной – это террористический акт.

Если россию признают спонсором терроризма, значит, будут наложены новые санкции на нее: стране запрещено экспортировать и продавать продукцию из оборонпрома, вводится контроль за экспортом товаров двойного назначения, финансовые ограничения и т.д.

Аргументы и причины, почему россия должна быть признана спонсором терроризма:

— россия поощряет совершение актов терроризма в других странах против политиков и государств,

— проводила террор во время Второй чеченской войны; совершала обстрелы гражданских в Грузии;

— спонсирует с 2014 сепаратистов на Донбассе, совершающих насилие в отношении гражданских,

— обстреливала гражданских в Сирии, бомбардировала города, где погибли многие мирные граждане и дети, спонсирует правительство Сирии, которая признана страной, поддерживающей терроризм,

— совершает террористические действия через наемников (группа Вагнера), сотрудничающих с Минобороны РФ, был приказ для 400 наемников убить Зеленского, их направили в Киев в феврале 2022 года,

— действия россии против гражданских в Украине и инфраструктуры считаются "государственным терроризмом" по словам Збигнева Рау, руководителя ОБСЕ,

— парламент Украины призвал Конгресс признать россию страной, которая спонсирует терроризм,

— россия совершала обстрелы городов в Украине, Грузии, Чечне, Сирии, что привело к гибели гражданских.

— российские военные совершали казни гражданских в Украине, скрывали свои преступления, создавая братские могилы казненных.

Сенаторы приняли резолюцию с осуждением использования голода как оружия в войне и признанием влияния войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность.

В Твиттере Госдепа 23 июня написано, что россия намеренно уничтожает в Украине зерновые хранилища.

"Кремль использует еду и ставит под угрозу доступ мира к критическим продовольственным ресурсам. Сегодня недавно рассекреченные разведывательные данные предполагают, что российские войска уничтожают украинские зерновые терминалы и силосы, включая атаку на второй по величине терминал в Украине", — говорится в сообщении.

Как писал портал "Комментарии", агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3513883-komitet-senatu-ssa-uhvaliv-rezoluciu-sodo-viznanna-rf-derzavousponsorom-terorizmu.html
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