Россию унижать не будут: стали известны шокирующие детали "сокрушительных санкций" США

Американские сенаторы представили законопроект о новых суровых санкциях против России, включающих введение пошлин в размере 500% для стран, импортирующих нефть и газ из государства-агрессора. Цель этих санкций – взорвать энергетическое партнерство между Китаем и РФ, что, по мнению США, поможет ограничить финансовые ресурсы Кремля для ведения войны против Украины.

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Инициативу разработали сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега-демократ. В своей колонке Грэм подчеркнул, что поддержка документа в Сенате растет с каждым днем.

"Задача этого закона – взломать цепь, по которой находящийся под контролем коммунистического режима Китай покупает дешевую российскую нефть, финансируя таким образом агрессивную военную кампанию Москвы против мирных украинцев", – подчеркнул Грэм.

Он уточнил, что цель законопроекта – не унижение России, а демонстрация Китая последствий его поддержки Кремля. Также закон должен стать сигналом для Ирана и других авторитарных режимов: нарушение международного порядка и попытки насильственной экспансии будут иметь высокую цену.

Кроме того, принятие этого документа предоставит президенту США (в частности, Дональду Трампу, если он вернется к власти) больше возможностей для оперативного влияния на ход войны.

В проекте также предусмотрены исключения. В частности, государства, не ведущие торговлю с Россией, не подпадают под действие санкций. Страны, торгующие с РФ, но оказывающие Украине помощь, получают 270 дней для прекращения сотрудничества с Москвой. В то же время страны, покупающие ресурсы у России и не поддерживающие Украину, подвергаются самым жестким мерам.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп выразил глубокое разочарование из-за того, что Россия и Украина до сих пор не смогли заключить мирное соглашение. Во время недавнего разговора с журналистами он подчеркнул, что, по его мнению, стороны имели возможность договориться, но этот шанс был упущен.