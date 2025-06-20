РосСМИ: Илон Маск попросил убежище в России

Министерство иностранных дел России якобы получило запрос на предоставление убежища от американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

В России заявляют, что Илон Маск попросил у них убежище

"Мне кажется, Илон Маск совершил ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем, он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крут", — заявил Даванков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет обиды на генерального директора Tesla Илона Маска. По словам Трампа, он "немного разочарован" возникшей между ними ссорой.

Дональд Трамп во время разговора с журналисткой NY Post заявил, что может наладить отношения со своим бывшим другом-миллиардером Илоном Маском, но потенциальное примирение не является главным приоритетом.

До этого американский миллиардер Илон Маск написал в соцсети Х , что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе. По его мнению, они зашли слишком далеко. Напомним, накануне Маск резко осудил законопроект Трампа о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью", поскольку он резко сокращает субсидии для электромобилей. После того, как Трамп публично за это подверг критике Маска, тот заявил, что президент фигурирует в так называемых "файлах Эпштейна", и призвал к его импичменту.