Рождественское поздравление Трампа: кого он потролил и отправил к чертям

В рождественском поздравлении новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически обрушился с критикой на Канаду, Гренландию и Панаму и намекнул, что США могут взять эти территории под контроль. Этот пост является продолжением заявлений, которые он сделал в последние дни и недели, в которых США должны купить Гренландию, получить контроль над Панамским каналом, а также ввести пошлины по Канаде, поскольку она не может справиться с нелегальной миграцией и потоком наркотиков через границу или же принять ее в свой состав. Об этом сообщает канал NBC News.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Счастливого Рождества всем, включая замечательных китайских военных, которые с любовью, но незаконно, эксплуатируют Панамский канал (где мы потеряли 38 тыс. человек при его строительстве 110 лет назад), всегда следя за тем, чтобы США вкладывали миллиарды долларов в ремонт, но не имели абсолютно никакого отношения к чему-либо. А также губернатору Канады Джастину Трюдо, чьи налоги для граждан слишком высоки, но если Канада станет нашим 51-м штатом, их налоги будут сокращены более чем на 60%, их бизнес немедленно увеличится в два раза, и они будут защищены в военном отношении, как ни одна другая страна в мире. Также и народу Гренландии, который нужен США в целях защиты национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там, и мы будем!" — написал избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Он также поздравил "радикальных левых безумцев", которые "постоянно пытаются помешать нашей [американской] судебной системе и нашим выборам и всегда преследуют великих граждан и патриотов США", в том числе его, и 37 преступников, которым действующий президент США Джо Байден на этой неделе. заменил смертную казнь на пожизненное заключение. При этом Трамп, как раньше, употребил против Байдена прозвище Сонный. "Я отказываюсь желать счастливого Рождества этим счастливчикам, но вместо этого скажу: идите к чертям! У нас были самые большие выборы в истории нашей страны, яркий свет теперь сияет над США, и через 26 дней мы снова сделаем Америку великой. Счастливого Рождества!" – написал политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом из-за огромного потока иммигрантов в США.