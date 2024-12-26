Рождественское поздравление Трампа: кого он потролил и отправил к чертям

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В рождественском поздравлении новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически обрушился с критикой на Канаду, Гренландию и Панаму и намекнул, что США могут взять эти территории под контроль. Этот пост является продолжением заявлений, которые он сделал в последние дни и недели, в которых США должны купить Гренландию, получить контроль над Панамским каналом, а также ввести пошлины по Канаде, поскольку она не может справиться с нелегальной миграцией и потоком наркотиков через границу или же принять ее в свой состав. Об этом сообщает канал NBC News.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Он также поздравил "радикальных левых безумцев", которые "постоянно пытаются помешать нашей [американской] судебной системе и нашим выборам и всегда преследуют великих граждан и патриотов США", в том числе его, и 37 преступников, которым действующий президент США Джо Байден на этой неделе. заменил смертную казнь на пожизненное заключение. При этом Трамп, как раньше, употребил против Байдена прозвище Сонный. "Я отказываюсь желать счастливого Рождества этим счастливчикам, но вместо этого скажу: идите к чертям! У нас были самые большие выборы в истории нашей страны, яркий свет теперь сияет над США, и через 26 дней мы снова сделаем Америку великой. Счастливого Рождества!" – написал политик.
Напомним, портал "Комментарии" писал, как Дональд Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом из-за огромного потока иммигрантов в США.
Новости