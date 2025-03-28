Рубио намекнул, когда намечается встреча Трампа и Путина

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день было бы опрометчиво называть даже предварительную дату переговоров России и США на самом высоком уровне. Сейчас Белый дом изучает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
Марко Рубио. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на самом высоком уровне, Марко Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.
Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку "это не зависит от США. В частности, глава дипломатии США добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.
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