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Рубио намекнул, когда намечается встреча Трампа и Путина

Марко Рубио заявил, что сейчас Вашингтон внимательно изучает ответ России на предложение по прекращению огня в Украине

сегодня, 12:20
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день было бы опрометчиво называть даже предварительную дату переговоров России и США на самом высоком уровне. Сейчас Белый дом изучает ответ Москвы на усилия Вашингтона по завершению полномасштабной войны в Украине. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио намекнул, когда намечается встреча Трампа и Путина

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос журналиста о том, пришло ли время для диалога между США и Россией на самом высоком уровне, Марко Рубио ответил, что для диалога необходимо достичь большего прогресса на техническом уровне.

"Впереди много работы с обеими сторонами, особенно с российской стороной, с которой мы не разговаривали годами", — пояснил он.

Относительно того, сколько времени понадобится для достижения прогресса, Рубио заявил, что не может назвать временных рамок, поскольку "это не зависит от США. В частности, глава дипломатии США добавил, что администрация президента Дональда Трампа проведет консультации, чтобы обсудить результаты последних переговоров с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия выдвинула ряд требований для того, чтобы согласиться на прекращение огня в Черном море, которое было предметом встречи представителей РФ, США и Украины в Саудовской Аравии 23-25 марта. По факту Москва потребовала снятие санкций в обмен на прекращение огня. Хоть ранее США об этом ничего не говорили. Исходя из такого ультимативного заявления можно ли сказать, что переговоры по факту зашли в тупик и прекращение огня теперь кажется малореалистичным? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.




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Источник: https://www.barrons.com/news/rubio-says-too-early-for-high-level-russia-talks-c325fab0
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