Рубио ответил на ядерные угрозы Медведева: воспринимают ли США их серьезно

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Лиля Воробьева
США не очень серьезно воспринимают ядерные заявления бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, поскольку не считают его влиятельной фигурой. В то же время, подобные заявления рассматриваются как информационная провокация. Об этом сообщил государственный секретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
Марко Рубио (фото из открытых источников)
По его словам, хотя высказывания такого содержания и нельзя оставлять без внимания, сам Медведев играет очень ограниченную роль в российской политической системе.
Комментируя угрозу открытого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, о котором упоминал Медведев, госсекретарь выразил сильное сомнение в реальности такого сценария. По его мнению, это противостояние невозможно представить, ведь речь идет о двух странах с крупнейшими ядерными арсеналами в мире, и поэтому риски слишком высоки.
В то же время, если предположить гипотетическое противостояние без применения ядерного оружия, Марк Рубио убежден, что Россия не смогла бы противостоять армии США.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заступник председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, призвавшего российского политика "следить за своими словами". По словам Медведева, Россия делает все правильно, ведь вызвала "нервную реакцию у грозного президента США".
Дмитрий Медведев ответил на заявления Трампа, призвавшего российского политика быть осторожнее со своими словами. По его словам, Россия не будет считаться с позицией США и продолжит свой путь.
Также Медведев прокомментировал слова Трампа по экономике Индии и РФ, которые американский лидер назвал "мертвыми".