Рубио ответил на ядерные угрозы Медведева: воспринимают ли США их серьезно

США не очень серьезно воспринимают ядерные заявления бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, поскольку не считают его влиятельной фигурой. В то же время, подобные заявления рассматриваются как информационная провокация. Об этом сообщил государственный секретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Марко Рубио (фото из открытых источников)

По его словам, хотя высказывания такого содержания и нельзя оставлять без внимания, сам Медведев играет очень ограниченную роль в российской политической системе.

Он, по сути, не является релевантным игроком в российской политике. Он не принимает решений. Его нет ни на одной из встреч или разговоров, которые мы когда-либо имели. провокационными", – отметил Рубио.

Комментируя угрозу открытого вооруженного конфликта между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией, о котором упоминал Медведев, госсекретарь выразил сильное сомнение в реальности такого сценария. По его мнению, это противостояние невозможно представить, ведь речь идет о двух странах с крупнейшими ядерными арсеналами в мире, и поэтому риски слишком высоки.

В то же время, если предположить гипотетическое противостояние без применения ядерного оружия, Марк Рубио убежден, что Россия не смогла бы противостоять армии США.

"Россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы тяжело. Они испытывают трудности с Украиной, которая сейчас является крупнейшей армией в Европе, но на момент вторжения не была. Я думаю, что им было бы тяжело. На обычном фронте очень", — заявил госсекретарь США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заступник председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа, призвавшего российского политика "следить за своими словами". По словам Медведева, Россия делает все правильно, ведь вызвала "нервную реакцию у грозного президента США".

Дмитрий Медведев ответил на заявления Трампа, призвавшего российского политика быть осторожнее со своими словами. По его словам, Россия не будет считаться с позицией США и продолжит свой путь.

Также Медведев прокомментировал слова Трампа по экономике Индии и РФ, которые американский лидер назвал "мертвыми".

