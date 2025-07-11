Рубио передал Трампу новое предложение Путина о войне в Украине: что он решил

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Лиля Воробьева
Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего прокомментировал журналистам, успел ли уже сообщить о деталях разговора президенту США Дональду Трампу.
Марко Рубио (фото из открытых источников)
По словам Рубио, в ходе встречи Лавров представил новые предложения по прекращению войны в Украине. Госсекретарь подтвердил, что уже передал эту информацию главе Белого дома.
В то же время, он предостерег от завышенных ожиданий, однако признал, что встреча была полезной.
По его словам, есть ряд тем, которые США планируют продолжить.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.
Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики. В ответ российский министр иностранных дел Сергей Лавров не подтвердил слова Рубио. Вместо этого он заявил, что Россия не меняла свою позицию по отношению к войне, и на переговорах только повторила известные принципы.