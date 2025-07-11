Рубио передал Трампу новое предложение Путина о войне в Украине: что он решил

Госсекретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего прокомментировал журналистам, успел ли уже сообщить о деталях разговора президенту США Дональду Трампу.

Марко Рубио (фото из открытых источников)

По словам Рубио, в ходе встречи Лавров представил новые предложения по прекращению войны в Украине. Госсекретарь подтвердил, что уже передал эту информацию главе Белого дома.

"О президенте — да, я общался с ним вчера вечером, но пока мне нечего рассказывать вам публично", — ответил Рубио на вопросы журналистов о содержании разговора с Трампом.

В то же время, он предостерег от завышенных ожиданий, однако признал, что встреча была полезной.

"Я не хочу ее переоценивать, ладно? Но она была конструктивна. Возможно, появились какие-нибудь зацепки, на которых можно что-то строить. А может, нет. Посмотрим", — сказал госсекретарь.

По его словам, есть ряд тем, которые США планируют продолжить.

"Я уже ознакомил с ними президента и нашу команду вчера вечером", — добавил Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта. Однако никаких подробностей американский чиновник не привел.

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики. В ответ российский министр иностранных дел Сергей Лавров не подтвердил слова Рубио. Вместо этого он заявил, что Россия не меняла свою позицию по отношению к войне, и на переговорах только повторила известные принципы.

