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Рубио подтвердил, что США начинают самоустраняться от проблем мира

Рубио заявил, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом "вела себя безответственно, заморозив переговоры с РФ на три года".

21 мая 2025, 21:17
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Автор:
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Лиля Воробьева

Американский госсекретарь Марк Рубио заявил, что Соединенные Штаты больше не могут самостоятельно решать все проблемы мира. Об этом сообщает Clash Report.

Рубио подтвердил, что США начинают самоустраняться от проблем мира

Марко Рубио (фото из открытых источников)

"Есть много в мире достойных внимания поводов. Многое ужасное. США не смогут решить все проблемы. Нужно сохранять приоритет на национальных интересах", – сказал он во время бюджетных слушаний в соответствующем комитете палаты представителей.

Рубио также подверг критике предыдущее руководство страны, возглавляемое Джо Байденом, обвинив его в безответственности из-за остановки диалога с Россией на три года.

"США нужно вести переговоры с РФ для предотвращения просчетов и конфликтов, но дружеские отношения наладятся, если изменятся условия", – отметил госсекретарь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио ответил, чего США ждут от РФ , чтобы лучше понять Путина. США ожидают, что Россия озвучит свои условия для прекращения огня из Украины. Это позволит лучше понять намерения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате.

По словам Рубио, Путин рассматривает мирный процесс с позиции холодного расчета издержек и выгод для Российской Федерации. Однако, как отметил госсекретарь, Кремль не получил однозначно ту войну, на которую надеялся.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство упадет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И действительно Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", — заявил Рубио.

Также он напомнил, что во время переговоров в Стамбуле стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000". По словам госсекретаря, это можно считать положительным достижением. Впрочем, по его мнению, реального прогресса в направлении мира между сторонами пока не наблюдается



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Источник: https://t.me/ClashReport/43769
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