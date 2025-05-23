Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает на том, чтобы президент Дональд Трамп ввел новые санкции против России из-за провала переговоров по прекращению огня в Украине. Однако американский лидер пока уклоняется от этого, сообщает New Lines Magazine со ссылкой на источники.

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20 мая Рубио выступил перед Сенатским комитетом по международным делам, ранее возглавлявшим. Обсуждая вопрос уступок администрации Трампа России, он подчеркнул, что действующие санкции не отменены, а США продолжают поставлять Украине оружие и разведывательную информацию, кроме короткого перерыва в марте.

По данным издания, Рубио мог бы добавить, что наиболее значимые санкции против энергетического и банковского секторов России юридически нельзя снять без согласия Конгресса, однако он не коснулся этого момента.

Анонимный источник, близкий к госсекретарю, отметил, что Рубио практически ежедневно напоминает о необходимости санкций и просит Конгресс рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма, который имеет большинство в Сенате и способен преодолеть вето, что исключит возможность перезагрузки отношений с Москвой.

В то же время, Трамп неохотно поддерживает внедрение новых санкций, хотя, как сообщала The Wall Street Journal, он признал, что Путин не намерен останавливать войну, поскольку верит в свою победу.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль инициировали двухпартийный законопроект S.1241, предусматривающий жесткие экономические санкции против России и поддерживающих ее агрессию в Украине государств.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин пользуется нехваткой знаний Дональда Трампа по истории Украины и сущности войны, превращая это в стратегическое преимущество. Похоже, президент США потерял интерес к участию в мирном процессе, считая его слишком сложным, отмечает старший корреспондент Time Саймон Шустер.