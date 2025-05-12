Рубио после разговора с Лемми и Мерцем определил главную цель США касаемо Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио провел телефонные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, в ходе которых были обсуждены вопросы мирных инициатив по Украине и прекращение российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Марко Рубио. Фото: Reuters

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Темми Брюс сообщила, что во время встречи обсуждали недавний саммит, на котором встретились канцлер Германии, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стаммер, польский премьер Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве.

По словам Брюса, одним из основных вопросов стало стремление к прекращению войны в Украине.

Рубио также поздравил Мерца с новым назначением на должность канцлера Германии. Обсуждались вопросы двусторонних отношений между США и Германией, а также важность совместных усилий по достижению взаимных интересов.

В другом разговоре Рубио обсудил ситуацию с главой британского МИД Дэвидом Лемми. Прессслужба отметила, что государственный секретарь подтвердил обязательства США по поддержке прекращения огня в Украине и призвал к немедленному завершению боевых действий.

Также в беседе подняли тему конфликта между Индией и Пакистаном, подчеркивая необходимость поддержания перемирия и развития диалога между государствами.

Как уже писали "Комментарии", в Белом доме раскритиковали правительство Германии за "тиранию" и подавление оппозиционных сил после того, как страна признала пророссийскую ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (АдН) экстремистской. С критикой в адрес немецкого правительства выступили госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс в своих заявлениях на социальной сети X.