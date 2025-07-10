Рубио после встречи с Лавровым озвучил важное заявление о санкциях против РФ и мире в Украине

После переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 июля госсекретарь США Марко Рубио выступил с рядом заявлений, касающихся санкционной политики Вашингтона в отношении России и возможных путей достижения мира в Украине. Как сообщает Clash Report, на которые также ссылаются российские медиа, в частности "РИА Новости", Рубио отметил, что администрация Дональда Трампа активно консультируется с Сенатом США относительно формата нового законопроекта об антироссийских санкциях.

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По словам американского госсекретаря, Трамп "крайне недоволен жесткой позицией России" и отсутствием конструктива со стороны Москвы.

В рамках встречи с Лавровым, по словам Рубио, стороны обсудили несколько потенциальных подходов к формированию условий для прекращения войны в Украине. Некоторые из озвученных российской стороной предложений, как заявил госсекретарь, ранее не появлялись в публичном пространстве.

"Мы заинтересованы в четком и реалистическом плане завершения войны. Свои предложения мы передадим президенту Трампа уже сегодня", — заявил Рубио.

Несмотря на отсутствие прорыва в переговорах, США продолжат коммуникацию со всеми сторонами конфликта, подчеркнул глава Госдепартамента. Целью такой политики он назвал достижение мирного урегулирования, основанного на реальных условиях.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп согласился поддержать двухпартийный законопроект, предусматривающий новые экономические ограничения против РФ. В частности, речь идет о пошлине в 500% на товары из стран, продолжающих покупать российские нефть и газ. Документ может быть одобрен в ближайшее время.

Как уже писали "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц публично призвал Словакию и ее премьер-министра Роберта Фицо прекратить блокировку 18-го пакета санкций ЕС против России. Соответствующее заявление он сделал на конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает The Guardian.