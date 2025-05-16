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Рубио прокомментировал скандал об участии Зеленского в саммите НАТО

Саммит Североатлантического альянса состоится в Гааге 24 и 25 июня.

сегодня, 08:45
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Клименко Елена

Соединенные Штаты не высказывали возражений по поводу участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО, который запланирован в Гааге на 24-25 июня. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге в Анталии (Турция). Он подчеркнул, что США не имеют никакого отношения к слухам о якобы нежелании видеть украинского лидера среди гостей мероприятия.

Рубио прокомментировал скандал об участии Зеленского в саммите НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

По словам Рубио, в ходе обсуждения в рамках Альянса несколько союзников подняли вопрос о возможности пригласить Зеленского, и позиция Вашингтона была нейтральной.

"Мы не были против. Напротив, считаем, что его участие вполне возможно. Однако в этом контексте мы также привлекаем партнеров из Индо-Тихоокеанского региона", — сказал глава Госдепа.

В то же время сам госсекретарь отметил, что его личное участие во встрече в Гааге пока не определено — этот вопрос еще не обсуждался на официальном уровне.

Относительно общего состава участников, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что пока нет официальных заявлений о приглашенных на саммит, кроме лидеров 32 стран-членов Альянса. По его словам, основное внимание встречи будет сосредоточено на вопросах оборонного производства, и как только список гостей будет согласован, он будет обнародован публично.

Портал "Комментарии" писал, что впервые с начала полномасштабного вторжения России президента Украины Владимира Зеленского не пригласили к участию в основных дискуссиях саммита НАТО, который состоится в июне. Причиной тому, вероятно, стала попытка "удовлетворения" президента США Дональда Трампа.



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