Рубио сделал новое заявление о потерях на фронте с начала года

С начала 2025 года Российская Федерация понесла потери в войне против Украины — погибли 100 тысяч ее военных. Потери со стороны Вооруженных сил Украины меньше.

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"И опять же, я имею в виду, что всякий раз, когда вы видите это в заголовках новостей, когда гибнут люди, это напоминает вам о том, почему президент (Трамп — ред.) хочет, чтобы эта война закончилась, о чем он говорил с самого начала", — сказал он.

По словам госсекретаря, основным приоритетом президента США является остановить ежедневные человеческие жертвы и разрушения.

"Очевидно, что гибель людей — это то, что больше всего интересует президента. Важно отметить, что с января этого года, в качестве примера, просто для вас, с российской стороны, они потеряли 100 тысяч солдат погибшими. Не раненых, я говорю именно о погибших. А с украинской стороны цифры меньше, но все равно очень подчеркивают. И все равно очень подчеркнут".

Он добавил, что Дональд Трамп считает войну тратой как ресурсов, так и жизней.

"И он хочет, чтобы они закончились. И он собирается сделать все, что в его силах, чтобы закончить эту войну и любую другую войну, которую он имеет шанс закончить, как вы видели в прошлом. И поэтому мы будем продолжать работать над этим. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения. Но, очевидно, мы также разочарованы" госсекретарь США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил причины, почему война может продолжаться еще долго. Глава украинского государства Владимир Зеленский во время общения с украинскими и иностранными медиа по итогам встречи "Коалиции желающих" сообщил, что у украинской разведки есть данные, что российский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну с Украиной.

"Наша разведка и разведка партнеров располагает информацией, что Россия и дальше будет затягивать войну. Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня. И он не хочет реального мира", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.