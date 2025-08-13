Рубио сделал заявление об уступке со стороны Трампа Путину

Намеченная на 15 августа встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. Встреча будет носить ознакомительный характер, в ходе которой Трамп стремится дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". Такое заявление в интервью подкасту Sid & Friends in the Morning сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа рассказал, что Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским правителем, чтобы дать собственную оценку ситуации "глядя этому человеку в глаза".

"Для президента Трампа встреча – это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", – высказался Марко Рубио.

Он отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен при личном общении.

Марко Рубио также высказал мнение, что у Трампа хорошее чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях.

