logo

BTC/USD

119019

ETH/USD

4631.68

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.08

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Рубио сделал заявление об уступке со стороны Трампа Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

Рубио сделал заявление об уступке со стороны Трампа Путину

Марко Рубио подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика"

13 августа 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Намеченная на 15 августа встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. Встреча будет носить ознакомительный характер, в ходе которой Трамп стремится дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". Такое заявление в интервью подкасту Sid & Friends in the Morning сделал государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио сделал заявление об уступке со стороны Трампа Путину

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Глава Госдепа рассказал, что Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским правителем, чтобы дать собственную оценку ситуации "глядя этому человеку в глаза".

"Для президента Трампа встреча – это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать", – высказался Марко Рубио.

Он отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".

Госсекретарь подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен при личном общении.

Марко Рубио также высказал мнение, что у Трампа хорошее чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wabcradio.com/episode/marco-rubio-secretary-of-state-08-12-25/
Теги:

Новости

Все новости