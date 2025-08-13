Рубио сделал заявление об уступке со стороны Трампа Путину

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Намеченная на 15 августа встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России. Встреча будет носить ознакомительный характер, в ходе которой Трамп стремится дать собственную оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". Такое заявление в интервью подкасту Sid & Friends in the Morning сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Глава Госдепа рассказал, что Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг ожидаемого результата. Именно поэтому, по его словам, президент США решил лично встретиться с российским правителем, чтобы дать собственную оценку ситуации "глядя этому человеку в глаза".
Он отметил, что пятничная встреча на Аляске будет иметь ознакомительный характер, и уже в ее "начале мы поймем, есть ли вообще шанс на успех или нет".
Госсекретарь подчеркнул, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика", чей подход особенно эффективен при личном общении.
Марко Рубио также высказал мнение, что у Трампа хорошее чутье на человеческую природу, он понимает, как действовать в таких ситуациях.
Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.