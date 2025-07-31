Государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил, что у президента США Дональда Трампа есть много вариантов, как повлиять на Россию, чтобы наступил мир, однако эти меры не очень хотят применять, потому что рассчитывают все же на мирное разрешение конфликта и прекращение войны.

Рубио: "Трамп имеет много вариантов для принуждения РФ"

Особенно он заметил, что Трамп уже разочаровался в разговорах с Путиным, потому что во время телефонного разговора российский диктатор очень любезен, а этой же ночью по Украине летят убийственные ракеты и "шахеды".

"Президент ждал уже более шести месяцев и приложил все возможные усилия. Мы продолжаем взаимодействовать с российской стороной уже на этой неделе – в начале этой недели в понедельник или вторник. Мы также провели целый разговор с ними – не с Путиным, а с некоторыми высокопоставленными чиновниками Путина – в надежде достичь определенного понимания пути вперед, который приведет к миру, и мы не увидели ни одного прогресса в этом вопросе", – заявил Рубио.

По его словам, у Трампа есть множество вариантов, чтобы заставить РФ подписать соглашение о перемирии.

"Я имею в виду, что у него есть варианты, как всем известно, ввести санкции на вторичную продажу нефти, вторичные санкции на продажу российской нефти, составляющей огромную часть их доходов. Есть банковские, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными. Опять же я думаю, что наша надежда состоит в том, чтобы избежать этого и найти способ остановить боевые действия. Мы считаем, что это лучший путь вперед, но мы открыты для других путей. Но лучший путь вперед — прекратить стрельбу и начать разговор. Но пока с российской стороны не было, по крайней мере, того, что мы испытываем, искренний интерес к достижению этой цели.

Поэтому мы и дальше будем готовы и готовы участвовать в чем-то подобном, если это станет возможным. Но очевидно, Президент не собирается ждать вечно", – подчеркнул госсекретарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Трамп назвал дату подписания соглашения о прекращении войны в Украине.