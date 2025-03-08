Рубио в разговоре с Сибигой назвал ключевую цель Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Американский дипломат заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении официального сайта Госдепартамента США.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

"Секретарь подчеркнул, что президент (США Дональд — ред.) Трампа полон решимости как можно скорее положить конец войне, и подчеркнул, что все стороны должны предпринять шаги для обеспечения устойчивого мира", — говорится в публикации.

Стоит напомнить, вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже подтвердил разговор с Марком Рубио. По его слова, стороны обсуждали предстоящую встречу в Саудовской Аравии между представителями США и высокопоставленными украинскими чиновниками.

"У меня был конструктивный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Мы обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии", — написал министр в соцсети Х.

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