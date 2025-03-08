Рубио в разговоре с Сибигой назвал ключевую цель Трампа по Украине

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Кравцев Сергей
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Американский дипломат заявил, что Дональд Трамп намерен как можно скорее завершить войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении официального сайта Госдепартамента США.
Марко Рубио. Фото из открытых источников
Стоит напомнить, вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже подтвердил разговор с Марком Рубио. По его слова, стороны обсуждали предстоящую встречу в Саудовской Аравии между представителями США и высокопоставленными украинскими чиновниками.
Читайте также на портале "Комментарии" — выступая в Конгрессе, президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится, что Украина готова "сесть за стол переговоров как можно быстрее, чтобы приблизить устойчивый мир", а также подписать соглашение об ископаемых. В свою очередь The Telegraph пишет о том, что именно премьер Великобритании Кир Стармер якобы убедил Владимира Зеленского сделать первый шаг и примириться с Трампом. Могут ли теперь США изменить свою позицию по отношению к Украине? Как дальше может развиваться ситуация? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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