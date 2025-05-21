Если бы не было диалога между США и Советским союзом, мир мог бы закончиться во время Карибского кризиса.

Рубио прокомментировал контакты с РФ. Фото из открытых источников

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя в Конгрессе заявление конгрессмена Даррелла Иссы о временах "Холодной войны".

"Разве не так было в течение всей Холодной войны? Президент за президентом, независимо от партии, и государственный секретарь за государственным секретарем – все были вынуждены поддерживать отношения с Советским Союзом, и делали это. Вплоть до знаменитых переговоров президента Рейгана, которые, в сущности, привели к окончанию Холодной войны", — заявил Даррелл Исса.

На это Марко Рубио ответил, что "если бы в 1962 году не было связи между США и Россией, мир мог бы закончиться во время Карибского кризиса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перемирия в Украине не будет, потому что Кремль не заинтересован в нем и до сих пор требует капитуляции Киева, а президент США не изъявляет никакого желания вводить санкции против России, чтобы заставить Москву к миру, пишет редактор портала Politico Джейми Деттмер. "Путин представляет себя новым Петром Первым. У него даже есть бронзовая статуя царя 18 века в зале Кабинета министров. Путин, вероятно, считает, что не только длительные боевые действия помогут ему достичь большинства своих реваншистских военных целей в Украине, но и бесконечные переговоры. соглашения", – пишет он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что за последние годы китайские инвесторы сокращают инвестиции в РФ из-за скепсиса к перспективам российского рынка и боязни санкций, говорится в отчете Института экономик развивающихся стран Банка Финляндии (BOFIT). В отчете говорится, что война в Украине и санкции против России привели к росту зависимости российской экономики от китайской. Экономическое партнерство Москвы и Пекина крепкое как никогда. Для России Китай стал крупнейшим торговым партнером – на него приходится более трети всей российской внешней торговли.