Госсекретарь США Марко Рубио вышел в эфир с нарисованным на лбу крестом. Как отмечает политолог Юрий Гаврилечко, в этом нет ничего удивительного.

Марко Рубио

По его словам, вид Рубио во время интервью это определенная политическая демонстрация двух позиций, удостоверяющих в публичном пространстве правый поворот в политике США.

"Таким образом Рубио на невербальном языке дает понять зрителям следующее: я католик и этим горжусь, до эфира был в церкви, постую. Это мой сознательный выбор и свои ценности я готов отстаивать публично и открыто, мне нечего скрывать. Вот сквозь призму этого и следует рассматривать этот момент", – отметил эксперт.

Вместе с тем, политолог Алексей Копытько обратил внимание не только на фото Рубио с крестом на лбу, но и на фото с заседания кабинета Дональда Трампа, элементом которого стала молитва с благодарностью за президента Трампа.

"То есть церковь и религия не только не отделены от государства – они интегрированы и выполняют функцию мобилизации поддержки в более прямолинейной, чем у нас форме. Происходящее – религиозная война со своими скрепами и коррекцией на реалии 21 века. Ибо на том же заседании кабинета присутствовал Маск в бейсболке", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что учитывая слабоумную поспешность и страсть многих украинских деятелей к обезьянничеству, следует ожидать всплеска демонстративной духовности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, который является прокси-войной между США, поддерживающими Киев и Россией. Фактически США назвали себя участником противостояния с Россией. Об этом говорится в интервью госсекретаря США Марко Рубио "Fox News".



