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Ткачик Олеся
Госсекретарь США Марко Рубио вышел в эфир с нарисованным на лбу крестом. Как отмечает политолог Юрий Гаврилечко, в этом нет ничего удивительного.
Марко Рубио
По его словам, вид Рубио во время интервью это определенная политическая демонстрация двух позиций, удостоверяющих в публичном пространстве правый поворот в политике США.
Вместе с тем, политолог Алексей Копытько обратил внимание не только на фото Рубио с крестом на лбу, но и на фото с заседания кабинета Дональда Трампа, элементом которого стала молитва с благодарностью за президента Трампа.
При этом он добавил, что учитывая слабоумную поспешность и страсть многих украинских деятелей к обезьянничеству, следует ожидать всплеска демонстративной духовности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент США Дональд Трамп рассматривает войну в Украине как затяжной и тупиковый конфликт, который является прокси-войной между США, поддерживающими Киев и Россией. Фактически США назвали себя участником противостояния с Россией. Об этом говорится в интервью госсекретаря США Марко Рубио "Fox News".
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