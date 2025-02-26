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Синяк на руках Трампа привлек внимание общественности: Белый дом отреагировал

Белый дом объяснил, откуда у президента США Дональда Трампа взялся синяк на руке.

сегодня, 11:00
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Slava Kot

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном внимание интернет-пользователей привлек большой синяк на руке американского лидера Дональда Трампа. В Белом доме отреагировали на предположение о причинах инцидента и объяснили, что причиной синяка Трампа стали его частые контакты с гражданами.

Синяк на руках Трампа привлек внимание общественности: Белый дом отреагировал

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

24 февраля Дональд Трамп принял президента Франции Эмманюэля Макрона в Овальном кабинете для обсуждения ключевых вопросов, связанных с ролью Соединенных Штатов и Европы в поддержке Украины в войне против России.

Во время встречи интернет-пользователи заметили большой синяк на руке Трампа. В сети появились предположения о причинах инцидента и теории о состоянии здоровья президента США.

Синяк на руках Трампа привлек внимание общественности: Белый дом отреагировал - фото 2

Синяк на руке Трампа

Из-за активного обсуждения в сети в Белом доме отреагировали и объяснили, как Трамп повредил руку. Во время конференции пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что президент демонстрирует "тесную связь со своими гражданами, и его преданность непоколебима, которую он демонстрирует ежедневно".

"У президента Трампа синяки на руке, потому что он работает без перерыва и целыми днями пожимает руки", – объяснила Левитт.

Это не первый случай, когда на руках Трампа замечен синяк. На них обратили внимание интернет-пользователи в декабре 2024 года. Сам президент США не обнародовал подробные отчеты о состоянии своего здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп четверть времени своего президентства посвящает игре в гольф. С первых 30 дней в должности президента США Трамп 8 провел за своей любимой игрой.

Также "Комментарии" писали, что Макрон и Трамп во время встречи держались за руки.



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