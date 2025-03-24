Сейчас разные страны стали отказываться от покупки американских истребителей F -35. В частности, ответные намерения уже выразили Португалия и Канада. Однако, как отметил политолог Петр Олещук, нет сомнений в том, что скоро за ними появятся и следующие государства.

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Дело в том, говорит эксперт, что США проявили себя ненадежным партнером, на оружие которого полагаться не стоит. Впрочем, по его убеждению, администрация Дональда Трампа могла бы элегантно выйти из этой ситуации, заключив контакт на поставку этих истребителей в Украину.

"Сделать это можно было бы на основе кредитной программы, поэтому идеологема "не разбрасываться американскими деньгами" не была бы нарушена. Все это можно было бы интегрировать в "ресурсное соглашение", наполнив его дополнительным содержанием", – говорит Олещук.

Как результат, уверен он, Вашингтон показал бы себя надежным партером, плюс сделал бы рекламу своей военной авиации, и все это провернул бы на вполне выгодных для себя условиях. И еще, добавляет эксперт, подобные действия стали бы мощным аргументом на переговорах с Россией.

"Можно ли представить себе такое в реальности? Конечно, нет. Патологическая русофилия и украинофобия застилает им глаза. Разные "виткоффы" показывают, что они просто не желают видеть и слышать окружающую их реальность. Все ради сомнительных ресурсных контрактов с Рашкой, рукопожатий с бункерным убийцей, у которого руки по локоть в крови, а также мифического отрыва Рашки от Китая, — отмечает Олещук.

По его словам, "величие Америки", о котором так любят рассказывать трамписты, как раз зарабатывалось нетривиальными политическими и бизнес-решениями, а не банальной торговлей партнерами и союзниками.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему США принуждают Украину к капитуляции.



