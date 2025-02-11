Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что главной темой Мюнхенской конференции безопасности будет российско-украинская война.

Рубио рассказал о конференции в Мюнхене. Фото из открытых источников

"На эту конференцию приезжают люди со всего мира – лидеры со всего мира. Но главной темой для всех будет война в Украине, о чем президент США высказался очень четко", – заявил Марко Рубио.

Он отметил, что Дональд Трамп заявил, что война в Украине должна закончиться.

"Трамп собирается начать прокладывать широкий путь вперед. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Окончание войны было бы во всех интересах, поэтому мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами", — подчеркнул госсекретарь США.

Как известно, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 14-16 февраля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.