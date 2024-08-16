С кем из российских оппозиционеров, освобождённых во время большого обмена, уже встретился Байден

Глава Белого дома Джо Байден встретился в Овальном кабинете с освобожденным из российской тюрьмы оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой и его семьей. Как передает портал "Комментарии", об этом президент США сам сообщил у себя в соцсети Х (Twitter).

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, что Кара-Мурза провел два с половиной года в несправедливом заключении в РФ за выступление против войны России в Украине, а сегодня его семья снова в полном составе.

"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку", – говорится в сообщении президента США.

Кара-Мурза, владелец грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле радуются возвращению домой шпионов и киллера, обмененных на американских заложников и собственных диссидентов. Но это никак не свидетельствует о приближении мира в Украине, пишет The Washington Post. К тому же, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков быстро опроверг любые предположения о том, что обмен ознаменовал любое размораживание отношений с Западом, которое могло бы открыть путь к мирным переговорам в войне против Украины. Могут ли заявления Пескова свидетельствовать о том, что Россия отказывается от анонсированного второго саммита мира, который инициирует осенью Украина и будет продолжать войну? Могут ли тайные переговоры о прекращении войны идти между Западом и РФ без ведома Украины, ведь такие опасения уже появились в Киеве? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



