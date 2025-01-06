С подтверждением победы Трампа могут возникнуть проблемы: что заявил Джонсон

Сегодня в Конгрессе США должны официально подтвердить избрание Дональда Трампа на пост президента. При этом есть опасность сильного зимнего шторма, который надвигается на Соединенные Штаты. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон уверяет, что несмотря на погодные катаклизмы ничто не может помешать признанию Дональда Трампа президентом США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Закон о подсчете голосов избирателей требует, чтобы это произошло 6 января в 13:00, поэтому, независимо от того, будет ли у нас снежная буря или нет, мы будем в этом зале и убедимся, что это будет сделано", — заявил недавно переизбравшийся на пост спикера Палаты представителей США Майк Джонсон.

Чиновник выразил надежду, что несмотря на шторм, на мероприятие придут все желающие. Кроме того, Джонсон призвал законодателей оставаться в городе.

"Reuters" пишет, что Вашингтоне сегодня ожидается выпадение снега и мокрого снега от 7 до 18 см, что может затруднить поездки на работу. Более того, город приказал закрыть в понедельник государственные школы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховный суд штата Нью-Йорк 10 января должен объявить приговор избранному президенту США Дональду Трампу по делу об уплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Однако политика вряд ли отправят в тюрьму. Об этом сообщает "Reuters".

Исполняющий обязанности судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан постановил, что Трамп будет обязан явиться на судебное заседание за 10 дней до своей инаугурации 20 января, что является беспрецедентным случаем в истории США. До сих пор ни один президент страны – бывший или действующий – не был обвинен в преступлении и не осужден за него.

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