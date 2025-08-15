logo

Главная Новости Мир США С сегодняшнего дня украинских беженцев в США могут депортировать или арестовать: детали
С сегодняшнего дня украинских беженцев в США могут депортировать или арестовать: детали

WSJ объясняет, украинцев могут арестовать или депортировать из-за утраты правового статуса в США

15 августа 2025, 12:22
Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа. Это может произойти, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры, из-за чего они станут уязвимыми к возможному аресту и депортации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

С сегодняшнего дня украинских беженцев в США могут депортировать или арестовать: детали

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что, в первую очередь, речь идет о 120 тысячах украинцев, которые пытались найти убежище в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту.

"Украинцы прибыли в страну в рамках программы "Объединимся ради Украины" — временной правовой программы, созданной администрацией Байдена. Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное увольнение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что администрация Байдена создала такую программу как быстрый способ переселения украинцев, ведь традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.

Решением, которое устраивало всех, было то, что люди, пользовавшиеся программой, получали временный статус, делавший их уязвимыми в случае его окончания. Также, если правительство захочет их арестовать, оно имеет их домашние адреса в своих архивах.

Однако когда Дональд Трамп вступил в должность президента, то закрыл программу и прекратил выдавать продолжения для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

"В общей сложности, примерно четверть миллиона украинцев приехали в США в рамках программы "Объединение для Украины". Те, кто приехал до 16 августа 2023 года, все еще охвачены отдельной программой, которая называется "временный защищенный статус". Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или после этого, будут находиться в этом году. разрешения", — говорится в статье в WSJ.

При этом следует отметить, что Дональд Трамп ранее заявлял, что беженцам из Украины будет позволено остаться в Штатах до конца войны.




Источник: https://www.wsj.com/us-news/ukrainians-who-fled-war-are-losing-their-legal-status-to-stay-in-the-u-s-507413af
