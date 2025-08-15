С сегодняшнего дня украинских беженцев в США могут депортировать или арестовать: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Десятки тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа. Это может произойти, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры, из-за чего они станут уязвимыми к возможному аресту и депортации. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Украинские беженцы. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что, в первую очередь, речь идет о 120 тысячах украинцев, которые пытались найти убежище в США за последние два года, начнут постепенно терять гуманитарную защиту.
Журналисты отмечают, что администрация Байдена создала такую программу как быстрый способ переселения украинцев, ведь традиционная система приема беженцев в США может занимать годы.
Решением, которое устраивало всех, было то, что люди, пользовавшиеся программой, получали временный статус, делавший их уязвимыми в случае его окончания. Также, если правительство захочет их арестовать, оно имеет их домашние адреса в своих архивах.
Однако когда Дональд Трамп вступил в должность президента, то закрыл программу и прекратил выдавать продолжения для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.
При этом следует отметить, что Дональд Трамп ранее заявлял, что беженцам из Украины будет позволено остаться в Штатах до конца войны.