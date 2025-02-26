Самая большая ошибка в истории: как Трамп своим мирным планом может сыграть на руку Путину

Все больше мировых лидеров пытаются убедить Дональда Трампа, что его позиция в пользу Москвы может стать величайшей ошибкой в истории, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Согласно публикации мирный план Трампа не предусматривает гарантий помощи Украине и не включает отправку военных сил.

"Стремительное желание Трампа достичь мирного соглашения и его сближение с Россией побудили европейских лидеров активно влиять на него, пытаясь отказать президента США от этого решения", — отмечается в статье.

Журналисты обращают внимание на то, что во время визита в Вашингтон Эммануэль Макрон активно убеждал Трампа оказать военную помощь Украине, в частности, поддержать отправку американских войск, подобно тому, как это сделали Великобритания и Франция при заключении мирного соглашения.

По информации собеседников, хотя Трамп не раскрывал конкретных деталей, он выразил готовность рассмотреть вариант отправки миротворческих сил в Украину. СМИ также пишут, что Макрон покинул Вашингтон, убежденный в том, что ему удалось достичь взаимопонимания с Трампом.

В настоящее время в Вашингтоне находится президент Польши Анджей Дуда, а в четверг ожидается визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Европейские политики, по информации журналистов, продолжают попытки повлиять на Трампа, чтобы отвлечь его от этой "ошибки" и удержать от поддержки Москвы.

Ранее "Комментарии" уже писали, что президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности, предусматривающий отправку военных в Украину.