Духовный советник президента США Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, выразил убеждение, что успех предстоящего саммита на Аляске возможен лишь при условии усиления давления на российского правителя Владимира Путина. Бернс отметил свою непоколебимую поддержку украинского народа и призвал применять все имеющиеся инструменты — экономические, военные и дипломатические — чтобы заставить Россию прекратить войну.

По словам пастора, смысл саммита будет потерян, если он не приведет к конкретным последствиям для Путина в случае его отказа от прекращения военных действий.

"Он создал условия, при которых Путин поймет: дальше игнорировать нельзя", — сказал Бернс.

Он также отметил, что администрация Трампа уже показала решительность и жесткость по отношению к Кремлю.

Пастор напомнил, что США закрыли газопровод "Северный поток", а также развернули атомные подлодки в стратегически важных регионах как предупреждение России.

"Это четкий сигнал, что Трамп не терпит злоупотреблений и агрессии со стороны Путина", — подчеркнул Бернс.

Кроме того, он упомянул о санкциях США против Индии, пытавшейся покупать дешевую российскую нефть. Введение 50% пошлины на импорт этого сырья явилось дополнительным инструментом давления на Москву.

Особое внимание советник Трампа обратил на тему возможного обмена по территориям между Украиной и Россией, о чем заявлял президент США. По его словам, эта идея тоже призвана усилить давление на Кремль, поскольку предполагает утрату части территорий и для России.

"Трамп сказал, что уже в первые две минуты встречи поймет, можно ли договориться. Он больше не готов тратить время на обман и затягивание, которые использует Путин", — подытожил Марк Бернс.

Как уже писали "Комментарии", российская экономика критически зависит от экспорта нефти, и именно этот ресурс является основным источником наполнения бюджета страны-агрессора. В то же время, США активизировали давление на те государства, которые продолжают импортировать нефть из РФ, что может оставить Москву без основных прибылей.