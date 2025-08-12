Саммит на Аляске может обернуться Путину страшными проблемами: названо условие

Если Владимир Путин сорвет договоренности с Дональдом Трампом в рамках запланированных переговоров 15 августа, это может иметь для Кремля серьезные последствия. По мнению политического эксперта, профессора кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максима Разумного, личное оскорбление Трампа может стать дополнительным мотиватором для сдерживания России.

Фото: из открытых источников

"Трамп согласится на встречу только в том случае, если будет уверен в возможности представить ее как шаг к миру, даже ограниченному. Если же Путин его подставит в последний момент — а в политике это случается часто — Трамп, вероятно, займется другими глобальными вызовами и поставит переговоры на паузу", — подчеркнул эксперт.

В то же время, Умный убежден: даже в случае провала переговоров Трамп не откажется от поддержки Украины, а может даже усилить ее — по меньшей мере, с целью сорвать планы Кремля.

"Трамп, скорее всего, не будет активно спасать Украину, но личное оскорбление на Путина заставит его действовать жестче. Это может выливаться в попытки сдержать Россию на геополитическом уровне", — считает аналитик.

Что касается перспектив прекращения огня в Украине, Умный скептически оценивает шансы на стабильное перемирие до конца года. Все зависит от того, какую стратегию выберет Кремль.

"Теоретически Москва может приостановить боевые действия и начать мирный процесс в обмен на экономические бонусы — в частности, отмену санкций, которые, по слухам, США могли пообещать в обмен на переговоры", — сказал он.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин может использовать возможную встречу с бывшим президентом США Дональдом Трампом как повод навязать так называемый компромисс, который на самом деле является скрытым ультиматумом. Такой сценарий, по мнению эксперта, не преследует цель завершить войну, а лишь замаскировать продолжение агрессивной стратегии Кремля. Об этом заявил Игорь Чаленко, глава Центра анализа и стратегий, в эфире телеканала FREEДОМ.