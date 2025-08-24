"Самолет судного дня" США заметили возле Гренландии: что известно

У Гренландии зафиксировали американский самолет E-6B Mercury – стратегический воздушный командный пункт, известный как "самолет судного дня". О его "необычном" полете сообщило издание Newsweek, а ВМС США уже подтвердили развертывание этого борта на базе Питуфик для выполнения "обычных операций".

"Самолет судного дня" США E-6B Mercury. Фото: Меган Делейн

По официальной информации, "самолет судного дня" принимал участие в учениях с атомными подводными лодками в Тихом и Атлантическом океанах. Спикер Подводных сил США Джейсон Фишер подтвердил перемещение самолета в Гренландию.

"Военно-морские стратегические силы проводят глобальные операции по координации с боевыми командованиями, союзниками и партнерами, даже на Крайнем Севере", — пояснил Фишер.

Выбор базы Питуфик в Гренландии может быть не случайным. Регион имеет стратегическое значение для контроля Северной Атлантики и Арктики. Рост военной активности в этом регионе отмечается на фоне заявлений Трампа, который Гренландию "ключевым активом" и предлагал выкупить ее у Дании.

Кроме того, развертывание E-6B совпало с геополитическим обострением. В начале августа Дональд Трамп сообщил о размещении двух атомных подлодок в "соответствующих регионах" после провокационных заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Как следствие в Северной Атлантике фиксировали одновременное присутствие E-6B и ядерной подлодки USS Maryland с баллистическими ракетами.

E-6B Mercury – это не просто самолет. Его называют "самолетом судного дня", поскольку он способен обеспечить связь даже в случае ядерной войны. Он служит командным центром в небе, ведь сохраняет управляемость ядерными силами США даже в критических условиях. Благодаря этому он может гарантировать, что приказ президента США дойдет до стратегических сил даже тогда, когда наземные системы уничтожены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на угрозы Медведева.

Также "Комментарии" писали, что Трамп и Путин могут начать ядерную войну.