Самолеты с оружием США развернулись в небе: новые подробности о приказе Трампа остановить помощь Украине

После того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить поставки оружия Украине, находившиеся в воздухе грузовые самолеты с военной помощью были вынуждены вернуться.

Военная помощь США (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Sky News.

"Снабжение оружия и техники в Украину на этой неделе было остановлено в понедельник вечером после того, как Дональд Трамп приказал сделать паузу", – отмечается в сообщении.

По словам представителя Пентагона, приказ был отдан в то время, когда Соединенные Штаты активно опрокидывали оборудование в регион. Чиновник сообщил, что распоряжение поступило в понедельник, 3 марта, около 18:00 по местному времени. Самолеты, направлявшиеся в Украину с грузом американского оружия, были "физически развернуты" прямо в воздухе после получения приказа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, много ли помощи остановили США . Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предварительных пакетов военной помощи.

Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

Сообщается, что вооружения из США могут поступать в Украину, по крайней мере, в течение нескольких последующих лет, поскольку Киев подписал контракты на производство оружия с частными американскими компаниями. Многие контракты уже оплачены, однако администрация Дональда Трампа может заблокировать эти поставки.

