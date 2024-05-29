logo

BTC/USD

67964.69

ETH/USD

3828.89

LTC/USD

83.39

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Санкции для видимости: в Белом доме сделали неожиданное признание о торговле с РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции для видимости: в Белом доме сделали неожиданное признание о торговле с РФ

У Байдена признали, что слишком много американских товаров все еще попадает в Россию

сегодня, 09:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Все больше беспокойства вызывает тот факт, что Россия на третьем году полномасштабной войны против Украины может практически бесперебойно производить оружие, которое оснащено электронными компонентами из США и стран-союзников. Компании должны остановить поток запчастей, используемых для ведения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, сообщает "Bloomberg".

Санкции для видимости: в Белом доме сделали неожиданное признание о торговле с РФ

США. Фото: из открытых источников

"Процент российского боевого вооружения с компонентами под брендом США или союзников тревожно и неприемлемо высок", — заявил Сингх.

Чиновник призвал компании задействовать свой творческий потенциал и ресурсы. 

"Знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии", — заявил Далип Сингх.

США и их союзники изо всех сил пытались остановить поток запчастей в Россию. Экспортный контроль, который нацелен на движение товаров, а не на финансовые операции, трудно обеспечить, поскольку у производителей нет крупных внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за последние два десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября", — сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии Брукингского института. Мы должны делать это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему антироссийские санкции не срабатывают: получит ли Киев замороженные активы РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-28/too-many-us-goods-still-getting-to-russia-us-official-says
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости