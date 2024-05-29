Санкции для видимости: в Белом доме сделали неожиданное признание о торговле с РФ

Все больше беспокойства вызывает тот факт, что Россия на третьем году полномасштабной войны против Украины может практически бесперебойно производить оружие, которое оснащено электронными компонентами из США и стран-союзников. Компании должны остановить поток запчастей, используемых для ведения войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх, сообщает "Bloomberg".

США. Фото: из открытых источников

"Процент российского боевого вооружения с компонентами под брендом США или союзников тревожно и неприемлемо высок", — заявил Сингх.

Чиновник призвал компании задействовать свой творческий потенциал и ресурсы.

"Знайте своих клиентов, знайте их клиентов и знайте конечных пользователей. Убедитесь, что американские фирмы не являются невольными винтиками в арсенале российской автократии", — заявил Далип Сингх.

США и их союзники изо всех сил пытались остановить поток запчастей в Россию. Экспортный контроль, который нацелен на движение товаров, а не на финансовые операции, трудно обеспечить, поскольку у производителей нет крупных внутренних отделов контроля, которые возникли в банковской сфере за последние два десятилетия санкционной политики США.

"Потребовались десятилетия, чтобы построить архитектуру финансовых санкций после 11 сентября", — сказал Сингх, отвечая на вопрос на мероприятии Брукингского института. Мы должны делать это с невероятной скоростью для технологических и товарных компаний".

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