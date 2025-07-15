Санкции против России отменяются: почему в Сенате США включили заднюю

Если все ждали молниеносных и очень мощных санкций против РФ, то теперь становится понятно, их в ближайшее время не будет. Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн отложил продвижение законопроекта о санкциях против России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Сенат США. Фото: из открытых источников

Свою позицию республиканец пояснил тем, что президент США Дональд Трамп ранее заявил о своей готовности действовать, если российский диктатор Владимир Путин не предпримет шагов к мирному соглашению с Украиной.

Тьюн пришел к выводу, что американский лидер хочет попытаться сделать что-то самостоятельно.

"Если в какой-то момент президент придет к выводу, что это разумно, принесет пользу и усилит рычаги влияния, необходимые для продвижения законопроекта на переговорах, мы это сделаем. Мы будем готовы к этому", — отметил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил заявление по России, которое анонсировал на прошлой неделе. Он заявил о готовности ввести вторичные санкции, если между Россией и Украиной не будет мира.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о заявлении Трампа. По его информации, американский лидер заявил:

"Я очень недоволен Россией. Мы будем накладывать вторичные тарифы, если мы не заключим соглашение в течение 50 дней".

Также издание "Комментарии" сообщало – госсекретарь США Марко Рубио сообщил о якобы новой инициативе России по прекращению войны в Украине. По его словам, Кремль во время переговоров в Малайзии озвучил альтернативное видение завершения конфликта.

Рубио сделал это заявление после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Он отметил, что Москва якобы представила "новый и отличный подход" к прекращению войны, но воздержался от конкретики.

В ответ на это российский министр иностранных дел Сергей Лавров не подтвердил слова Рубио. Вместо этого он заявил, что Россия не меняла свою позицию по поводу войны, и на переговорах лишь повторила известные принципы.



