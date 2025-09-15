Санкции против России: Трамп может сделать для Путина огромный подарок

Вопрос антироссийских санкций всегда оставался чувствительным для США, а теперь из-за требований американского президента он может привести к обострению отношений Европы с Китаем, выступающим партнером России.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Le Monde , Дональд Трамп пытается наладить контакт с Москвой и не спешит вводить новые ограничения, несмотря на призывы европейских союзников, считающих санкции действенным способом заставить Кремль остановить войну против Украины.

Вместо усиления давления на Владимира Путина президент США выдвинул жесткие условия для партнеров. Он заявил, что готов ввести масштабные санкции против РФ, только когда все страны НАТО примут аналогичное решение и прекратят покупать российскую нефть. Кроме того, он призвал ввести "таможенное собрание от 50% до 100% на китайский импорт".

В Европе такие требования не получили поддержки. Евросоюз не может принять условия Белого дома по повышению тарифов на товары из Китая.

"Это не значит, что мы не должны действовать, но пока речь не идет о непомерных таможенных пошлинах", — отметил европейский дипломат.

Директор Центра международных исследований Института политических исследований Стефани Бальм подчеркнула: "Я не вижу, чтобы европейцы объединились с Трампом против Китая. Европейцам сложно доверять Вашингтону в отношениях с Пекином. Было бы ужасно, если бы наша политика по отношению к Китаю зависела от США".

ЕС опасается стать жертвой торговой войны между США и Китаем и превратиться в рынок сбыта для избыточных китайских товаров. Также Евросоюз не намерен отказываться от китайского рынка ради санкций против РФ, предпочитая таргетированные меры против обходящих ограничения компаний.

"Цель Европы — ввести строгие санкции против российской экономики, касающиеся прямой или косвенной торговли с Москвой, но не ослабят при этом нашу собственную экономику", — подчеркнул европейский чиновник.

Источники в ЕС объяснили, что своими требованиями Трамп пытается подтолкнуть Европу к внутренним противоречиям: "Это способ показать, что США готовы, а ЕС будет тормозить процесс. Очень разумный ход с их стороны. Привязать тарифы против Китая к нашей политике — это фактически гарантия бездействия Европы".

Подобная стратегия может касаться и Индии, которая сейчас ведет переговоры с ЕС по соглашению о свободной торговле. Этот шаг рассматривается как ответ на повышение пошлин США на европейскую продукцию. В Брюсселе уже заявили, что не будут вводить пошлины против Индии, ведь это противоречит интересам Евросоюза.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп в письме союзникам НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что Трамп задает вопрос по поводу того, что он готов ввести санкции против РФ, но в то же время санкции должны ввести дополнительно и страны НАТО, понимая при этом, что для некоторых стран НАТО это будет достаточно сложно.



При этом Алексей Якубин считает, что Трамп все еще верит, что ему удастся договориться с Россией. Москва, со своей стороны, видя ситуацию, в которой оказался Трамп, использует эту историю для того, чтобы не соглашаться на переговоры, но вместе с тем делать видимость для Трампа, что она готова участвовать в переговорном процессе.



