Сделал ребенка и наказывает его мать за неповиновение: Маск попал в громкий скандал

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Ткачик Олеся
Бизнесмен Илон Маск и влиятельное лицо MAGA Эшли Сент-Клер публично обменялись обвинениями в соцсети X. Конфликт разразился после того, как Сент-Клер заявила, что миллиардер прекратил финансовую поддержку их ребенка и отказался проходить тест на отцовство.
Илон Маск
Маск ответил на эти упреки, подчеркнув, что уже предоставил Сент-Клеру более 2 миллионов долларов и готов пройти тест на отцовство.
Он также добавил, что, несмотря на отсутствие подтверждения отцовства, передал Сент-Клер 2,5 миллиона долларов и посылает ей 500 тысяч долларов ежегодно.
Спор обострился после того, как Сент-Клер выставила на продажу свою Tesla, заявив, что вынуждена это сделать из-за сокращения финансовой поддержки со стороны Маска.
В ответ на слова бизнесмена она заявила, что еще до рождения ребенка предлагала пройти тест на отцовство, однако он отказался.
Сент-Клер также обвинила Маска в использовании его платформы для распространения негативных заявлений о ней и их сыне.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ назвали Маска великим провидцем и сделали ему щедрое предложение.
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