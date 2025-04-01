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Сделал ребенка и наказывает его мать за неповиновение: Маск попал в громкий скандал

Влиятельная республиканка Сент-Клер обвинила Маска в том, что он отказался проходить тест на отцовство

сегодня, 18:36
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Ткачик Олеся

Бизнесмен Илон Маск и влиятельное лицо MAGA Эшли Сент-Клер публично обменялись обвинениями в соцсети X. Конфликт разразился после того, как Сент-Клер заявила, что миллиардер прекратил финансовую поддержку их ребенка и отказался проходить тест на отцовство.

Сделал ребенка и наказывает его мать за неповиновение: Маск попал в громкий скандал

Илон Маск

Маск ответил на эти упреки, подчеркнув, что уже предоставил Сент-Клеру более 2 миллионов долларов и готов пройти тест на отцовство.

"Я не знаю, есть ли этот ребенок мой, но не имею ничего против того, чтобы выяснить это. Судебного приказа для этого не нужно", — написал Маск в X.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие подтверждения отцовства, передал Сент-Клер 2,5 миллиона долларов и посылает ей 500 тысяч долларов ежегодно.

Спор обострился после того, как Сент-Клер выставила на продажу свою Tesla, заявив, что вынуждена это сделать из-за сокращения финансовой поддержки со стороны Маска.

В ответ на слова бизнесмена она заявила, что еще до рождения ребенка предлагала пройти тест на отцовство, однако он отказался.

"Ты не присылал мне деньги, ты обеспечивал поддержку своему ребенку, который сам считал необходимой, пока не урезал большую часть выплат, чтобы сохранить контроль и наказать меня за "неподчинение"", — написала она в X.

Сент-Клер также обвинила Маска в использовании его платформы для распространения негативных заявлений о ней и их сыне.

"Для тебя все сводится к контролю, и все это видят. Америка нуждается в том, чтобы ты повзрослел, ты, капризный взрослый мальчик", — добавила она.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ назвали Маска великим провидцем и сделали ему щедрое предложение.




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Источник: https://thehill.com/homenews/5224631-elon-musk-ashley-st-clair-paternity-test/
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