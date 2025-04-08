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Сегодня Трамп собственноручно исправит ошибку, которой разозлил американцев

Американцы были взбешены, когда Трамп принял решение срубить магнолию, изображенную на банкнотах США

сегодня, 16:56
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп во вторник примет участие в высадке молодой магнолии на Южной лужайке Белого дома — на месте исторического дерева, которое росло там почти два столетия и было срезано из-за опасности.

Сегодня Трамп собственноручно исправит ошибку, которой разозлил американцев

Магнолию у Белого дома срезали

Еще 30 марта Трамп сообщил на своей платформе в соцсетях, что магнолия, известная как дерево Джексона, находится в "ужасном состоянии" и представляет "серьезную угрозу безопасности", особенно учитывая ее расположение рядом с главным входом в резиденцию.

Знаковая магнолия десятилетиями росла на западной стороне Южного портика – места, где президенты встречают высоких гостей и откуда сами отправляются на вертолете Marine One или возвращаются из поездок.

По данным Службы национальных парков США, существует легенда, что дерево в 1829 году было посажено из семян, которые президент Эндрю Джексон привез из своего имения близ Нэшвилла (штат Теннесси), в честь своей покойной супруги Рейчел, умершей незадолго до его инаугурации.

На месте исторической магнолии был взорван 12-летний саженец, который является прямым потомком того же дерева. Его специально выращивали в теплице Службы национальных парков для замены оригинального экземпляра.

Решение об "удалении" старого дерева было принято после заключения Питера Харта, сертифицированного арбориста и члена Американского общества консультантов-дендрологов. По его оценке, дерево уже не могло выполнять ни эстетическую, ни историческую функцию из-за серьезной угрозы обрушения. Он рекомендовал немедленно срезать его во избежание возможных травм или повреждения имущества.

Принятие решения было коллегиальным – к нему присоединились Секретная служба США, Служба национальных парков, представители администрации президента и первой леди, а также руководство хозяйственной части Белого дома.

Часть древесины из спиленной магнолии будут хранить для архивных и исторических нужд, а остальные передадут в президентскую резиденцию. Сам Трамп отметил, что древесина "может быть использована для высоких и благородных целей!"

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что дерево хотела срубить Мелания Трамп еще во время первой каденции своего мужа.




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Источник: https://apnews.com/article/white-house-magnolia-trump-tree-removed-sapling-24b762e413fc3c20ff896ed270a9ee2e
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