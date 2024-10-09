Секретный список уже в Конгрессе: какое оружие просит Украина, чтобы дать отпор РФ

Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи, составил список вооружений, которые Вашингтон мог бы предоставить Украине для более эффективной борьбы с Россией. В этот перечень вошли ракеты "воздух-земля" и защищенная система связи, которую использует НАТО, известная как Link 16. Эти системы, как считается, могли бы значительно улучшить способность Украины противостоять агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на собственные источники.

Конгресс США. Фото из открытых источников

Отмечается, что секретное приложение к докладу о стратегии администрации Байдена передали Конгрессу в начале прошлого месяца. Среди предложенных вооружений была крылатая ракета Joint Air-to-Surface Standoff Missile и система обмена данными Link 16, которая должна улучшить координацию военных действий. Однако США пока не дали свое согласие на предоставление этих систем, что может быть связано с риском относительно возможного попадания чувствительных технологий в Россию.

СМИ пишет, Украина продолжает направлять просьбы в Вашингтон, надеясь получить более современное вооружение, включая ракеты большой дальности ATACMS. Во время недавней встречи с президентом Джо Байденом, Владимир Зеленский передал список российских объектов, которые украинская армия могла бы поразить с помощью этих ракет. Хотя Байден не дал окончательного решения, лидеры договорились продолжить дискуссию относительно этого вопроса.

В материале отмечают, Белый дом не прекращает утверждать, что предоставляет Украине все необходимое для успешного ведения войны, но ограниченная поставка ракет большой дальности используется с целью поражения целей в Крыму. США также подчеркивают, что украинские беспилотники уже наносили успешные удары по объектам глубоко на территории России.

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