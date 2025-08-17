Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО)

Клиенты гостиницы "Капитан Кук" в Анкоридже на Аляске случайно наткнулись на документы с детальным планом торжественного обеда, который должны были провести в честь российского диктатора Владимира Путина после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Что было в этой программе.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает National Public Radio (NPR), документы обнаружили 15 августа в общественном принтере гостиницы. Там было несколько страниц, содержащих программу мероприятия с участием президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Обед должен был состояться после саммита лидеров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, однако его в последний момент отменили.

Несмотря на отмену, подготовка к обеду была длительная и подробная. Об этом свидетельствуют инструкции, отпечатанные на бумагах с пометками Госдепартамента США. В плане мероприятия содержалась рассадка гостей и транскрипция русских фамилий на английском, порядок протокольных действий, контактные телефоны членов делегаций, меню ужина и особенности подачи блюд.

Страницы программы отмененного обеда Трампа и Путина, найденные в отеле на Аляске

Программа отмененного обеда Трампа и Путина

Также по итогам встречи Трамп планировал вручить Путину статуэтку белоголового орлана – символа США.

Обед должен был пройти "в честь его достоинства Владимира Путина". Приглашенным планировали подать зеленые салаты, филе-миньоны, палтус, картофельное пюре, спаржу и крем-брюле на десерт. Лидеры должны были сидеть друг напротив друга.

Программа отмененного обеда Трампа и Путина

Заместитель пресс-секретаря Белого дома подтвердила официальность документов, однако назвала находку "многостраничным обеденным меню". Она заверила, что размещение файлов на общественном принтере "не представляло угрозы безопасности". Впрочем, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джон Майклз заявил, что инцидент "демонстрирует халатность и некомпетентность" команды Трампа.

