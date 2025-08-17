logo

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО)

В отеле на Аляске была найдена программа отмененного обеда Дональда Трампа и Владимира Путина. Документы раскрыли меню, подарки и детали протокола.

17 августа 2025, 07:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Клиенты гостиницы "Капитан Кук" в Анкоридже на Аляске случайно наткнулись на документы с детальным планом торжественного обеда, который должны были провести в честь российского диктатора Владимира Путина после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Что было в этой программе.

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО)

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает National Public Radio (NPR), документы обнаружили 15 августа в общественном принтере гостиницы. Там было несколько страниц, содержащих программу мероприятия с участием президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Обед должен был состояться после саммита лидеров на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, однако его в последний момент отменили.

Несмотря на отмену, подготовка к обеду была длительная и подробная. Об этом свидетельствуют инструкции, отпечатанные на бумагах с пометками Госдепартамента США. В плане мероприятия содержалась рассадка гостей и транскрипция русских фамилий на английском, порядок протокольных действий, контактные телефоны членов делегаций, меню ужина и особенности подачи блюд.

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО) - фото 2

Страницы программы отмененного обеда Трампа и Путина, найденные в отеле на Аляске

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО) - фото 3

Программа отмененного обеда Трампа и Путина

Также по итогам встречи Трамп планировал вручить Путину статуэтку белоголового орлана – символа США.

Обед должен был пройти "в честь его достоинства Владимира Путина". Приглашенным планировали подать зеленые салаты, филе-миньоны, палтус, картофельное пюре, спаржу и крем-брюле на десерт. Лидеры должны были сидеть друг напротив друга.

Секреты отмененного обеда Трампа и Путина: что нашли в отеле на Аляске (ФОТО) - фото 4

Программа отмененного обеда Трампа и Путина

Заместитель пресс-секретаря Белого дома подтвердила официальность документов, однако назвала находку "многостраничным обеденным меню". Она заверила, что размещение файлов на общественном принтере "не представляло угрозы безопасности". Впрочем, профессор права Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джон Майклз заявил, что инцидент "демонстрирует халатность и некомпетентность" команды Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали дату трехсторонней встречи Трампа, Зеленского и Путина.

Также "Комментарии" писали, что стало известно о содержании письма, которое Мелания Трамп написала Путину.



Источник: https://www.npr.org/2025/08/16/nx-s1-5504196/trump-putin-summit-documents-left-behind
