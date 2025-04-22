Семейное фото Байдена попало в скандал: что не так с экс-президентом США

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Slava Kot
Бывший президент США Джо Байден попал под резкую критику пользователей соцсетей. Все из-за семейной фотографии на Пасху, которая должна была передать теплую атмосферу праздника, но вызвала подозрения. Некоторые считают, что фото отредактировано и Байден там "вставлен".
Семья Джо Байдена Фото: x.com/JoeBiden
Джо Байден поздравил американцев с праздником Пасхи в сообщении на платформе X.
Экс-президент одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук, что для некоторых комментаторов оказалось слишком официально, учитывая домашний контекст.
Некоторые пользователи X выразили сомнения в подлинности фото. В частности, одни заявляли, что Байден выглядит "как вырезанным из картона", другие подозревают, что его искусственно вставили в фотографию.
Подозрения на редактирование фото Байдена
Особое внимание обратили на левую руку Байдена, которая появляется за спиной другого члена семьи, однако, якобы, не видно ее продолжения.
Отметим, что никаких официальных подтверждений редактирования фото Байдена нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден впервые публично раскритиковал Трампа.
Также "Комментарии" писали, что заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина.
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