Семейное фото Байдена попало в скандал: что не так с экс-президентом США

Бывший президент США Джо Байден попал под резкую критику пользователей соцсетей. Все из-за семейной фотографии на Пасху, которая должна была передать теплую атмосферу праздника, но вызвала подозрения. Некоторые считают, что фото отредактировано и Байден там "вставлен".

Семья Джо Байдена Фото: x.com/JoeBiden

Джо Байден поздравил американцев с праздником Пасхи в сообщении на платформе X.

"Желаем всем, кто сегодня празднует, мирной и радостной Пасхи", — написал Байден и прикрепил фотографию, на которой позирует вместе с членами семьи на лестнице своего дома в Делавере.

Экс-президент одет в темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук, что для некоторых комментаторов оказалось слишком официально, учитывая домашний контекст.

Некоторые пользователи X выразили сомнения в подлинности фото. В частности, одни заявляли, что Байден выглядит "как вырезанным из картона", другие подозревают, что его искусственно вставили в фотографию.

Подозрения на редактирование фото Байдена

Особое внимание обратили на левую руку Байдена, которая появляется за спиной другого члена семьи, однако, якобы, не видно ее продолжения.

"Никто никогда не сможет убедить меня, что Джо не сделал фотошоп на этой фотографии", – написал один из пользователей.

"Насколько ты должен быть фальшивым, чтобы в буквальном смысле вставить себя через фотошоп в пасхальное фото своей семьи, а затем опубликовать его в Интернете, чтобы убедить мир, что ты здоров?", — пишет другой.

Отметим, что никаких официальных подтверждений редактирования фото Байдена нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Байден впервые публично раскритиковал Трампа.

Также "Комментарии" писали, что заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина.