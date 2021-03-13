Семья Джорджа Флойда получит 27 миллионов компенсации

Город Миннеаполис в пятницу согласился выплатить 27 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск семьи Джорджа Флойда, которого в мае 2020 года застрелил сотрудник полиции. Об этом сообщеает Reuters.



Джордж Флойд. Фото: Picture Alliance / Consolidated / Legion Media

Предсмертные мольбы Флойда о помощи были запечатлены на видео очевидцев, вызвав одно из крупнейших протестных движений, когда-либо наблюдавшихся в Соединенных Штатах. Людей возмутило то, что действия светлокожего сотрудника полиции стали причиной смерти афроамериканца.

Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд, сказал, что это соглашение стало крупнейшим досудебным урегулированием дела о неправомерной смерти в истории США. По словам правозащитника, смерть чернокожего человека теперь не будет списана, как тривиальная, неважная или недостойная последствий.

В начале этой недели начался суд над бывшим сотрудником полиции, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, Дереком Шовеном. Бывший коп не признал себя виновным и сказал, что он должным образом следовал своей полицейской подготовке.

Судья Питер Кэхилл выделил около трех недель на отбор присяжных по громкому делу. Пятеро мужчин и две женщины сидели в качестве присяжных в пятницу днем.

В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех других полицейских, участвующих в федеральном суде, заявив, что полиция применила чрезмерную силу против Флойда в нарушение его конституционных прав.

Напомним, Шовен помогал арестовать Флойда вечером 25 мая по подозрению в том, что он использовал поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет в продуктовом магазине Cup Foods.

Остальные три офицера должны предстать перед судом в конце этого года по обвинению в пособничестве Шовину в смерти Флойда, которую судмедэксперт признал убийством. Департамент полиции Миннеаполиса уволил всех четырех полицейских на следующий день после смертельного ареста.

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