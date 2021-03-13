Семья Джорджа Флойда получит 27 миллионов компенсации

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Татьяна Веремеева
Город Миннеаполис в пятницу согласился выплатить 27 миллионов долларов,
чтобы урегулировать иск семьи Джорджа Флойда, которого в мае 2020 года
застрелил сотрудник полиции. Об этом сообщеает Reuters.
Джордж Флойд. Фото: Picture Alliance / Consolidated / Legion Media
Предсмертные мольбы Флойда о помощи были запечатлены на видео очевидцев,
вызвав одно из крупнейших протестных движений, когда-либо наблюдавшихся в
Соединенных Штатах. Людей возмутило то, что действия светлокожего сотрудника
полиции стали причиной смерти афроамериканца.
Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд, сказал, что это соглашение стало
крупнейшим досудебным урегулированием дела о неправомерной смерти в истории
США. По словам правозащитника, смерть чернокожего человека теперь не будет
списана, как тривиальная, неважная или недостойная последствий.
В начале этой недели начался суд над бывшим сотрудником полиции, которого
обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, Дереком Шовеном. Бывший коп не
признал себя виновным и сказал, что он должным образом следовал своей
полицейской подготовке.
Судья Питер Кэхилл выделил около трех недель на отбор присяжных по громкому
делу. Пятеро мужчин и две женщины сидели в качестве присяжных в пятницу днем.
В прошлом году родственники Флойда подали в суд на город, Шовина и трех
других полицейских, участвующих в федеральном суде, заявив, что полиция
применила чрезмерную силу против Флойда в нарушение его конституционных прав.
Напомним, Шовен помогал арестовать Флойда вечером 25 мая по подозрению в том, что он
использовал поддельную 20-долларовую купюру для покупки сигарет в продуктовом
магазине Cup Foods.
Остальные три офицера должны предстать перед судом в конце этого года по
обвинению в пособничестве Шовину в смерти Флойда, которую судмедэксперт признал
убийством. Департамент полиции Миннеаполиса уволил всех четырех полицейских на
следующий день после смертельного ареста.
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Помойка!!! "в мае 2020 года застрелил сотрудник полиции"... ПОМОЙКА