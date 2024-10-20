Семья украинцев, которой удалось убежать от войны, трагически погибла в США

Трагический случай произошел с семьей украинцев, бежавших от войны в Украине в США, где поселились в Северной Каролине, но стали жертвами урагана "Хелен". Пока известно о смерти Анастасии Новитни-Сегень и ее мужа Дмитрия. Кроме того, их 13-летний сын Евгений и его бабушка Татьяна считаются пропавшими без вести.

Анастасия, Дмитрий и остатки дома после урагана. Фото из открытых источников

Как сообщает USA Today, украинская семья, проживая в Херсоне в начале полномасштабного вторжения, попала под оккупацию. Семья в составе четырех человек решила покинуть родной город оккупированный россиянами и преодолела опасный путь через Россию в Латвию, а затем через Литву въехала в Польшу, где они остановились у друга семьи.

После нескольких месяцев бюрократических препятствий украинцы оформили необходимые документы и летом 2022 переехали в США, где поселились у родственников в Северной Каролине. В конце сентября на США сошел ураган "Хелен", из-за которого вода в реке Саут-Ту у дома украинской семьи беженцев поднялась почти на шесть метров, превратившись в стихийное бедствие.

В 16 километрах от дома спасатели обнаружили тело Анастасии Новитни-Сегень. Дмитрий был найден в полутора километрах от тела Анастасии и идентифицирован по отпечатку пальца.

"Мы увидели серьгу, и все молчали. Это был момент, когда мы не могли ничего думать, никакого безумного сценария. Были доказательства, что они не выжили", — рассказывает тетя Анастасии Лиза Гиндинова.

Близкие оплакивают погибшую пару и надеются, что другие будут найдены. Поиски 13-летнего сына украинских беженцев Евгения продолжаются третью неделю, равно как и матери Анастасии Татьяны Новитни. Оба они считаются пропавшими без вести.

"Трудно избавиться от надежды, когда тело еще не найдено. В глубине души я все еще надеюсь", — говорит Гиндинова.

В США от урагана "Хелен" погибли не менее 228 человек, 81 — в Северной Каролине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у поляков изменилось мнение относительно украинских беженцев.

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