Семью Трампа подвергли критике после презентации золотого "трампфона"

The Trump Organization анонсировала запуск мобильного оператора Trump Mobile с тарифом "The 47 Plan" и "золотой" смартфоном T1. Презентация прошла 16 июня в Trump Tower в Нью-Йорке. Однако, американцы высмеяли новое направление бизнеса семьи Трампа.

Золотой смартфон T1 из семьи Трампа. Фото из открытых источников

Компания, возглавляемая сыновьями Дональда Трампа Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим, объявила о новом тарифном плане для мобильной связи "The 47 Plan". Он предусматривает ежемесячную плату 47,45 доллара, что отсылает к порядковым номерам президентства Трампа.

В пакет услуг входят неограниченные звонки и текстовые сообщения в США, Канаду и Мексику, международные звонки в 100 стран, мобильная точка доступа и доступ к телемедицине и помощи на дороге.

Помимо тарифного плана, осенью 2025 года они обещают выпустить фирменный смартфон T1 с золотой гравировкой по цене 499 долларов. Устройство уже доступно для предварительного заказа на официальном сайте.

"Значительная часть того, что мы сделали… была сосредоточена на технологиях для людей, которые были недостаточно обеспечены, будь то в криптовалюте или в чем-то другом, но одной из областей, где мы чувствовали низкую эффективность, была мобильная индустрия", – сказал Трамп-младший.

По его словам, "трампфон" будет полностью изготовлен в США.

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Фото: Travis Ball/Sipa USA, CNN Newsource

Несмотря на яркую презентацию, американцы критично отреагировали на Trump Mobile и смартфон T1. Оказалось, что Trump Mobile будет работать по лицензионной модели, то есть саму сеть не строит Trump Organization, а только предоставляет бренд для использования сторонней компанией.

Кроме того, тариф и цена телефона превышают предложения конкурентов индустрии. Как следствие в сети стали высмеивать семью Трампа.

"Не могу представить, чтобы даже MAGA поверила, что Trump Mobile – это хорошая идея", — написал один пользователь.

"Еще одна неудачная афера с Трампом", — заявил другой.

"Это будет тааааак плохо", — добавил третий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп задекларировал более 1,6 млрд долларов дохода, который ему принесли гольф, недвижимость, криптовалюта, Библия и ароматизированные кроссовки.

Также "Комментарии" писали, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.