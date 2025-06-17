Семью Трампа подвергли критике после презентации золотого "трампфона"

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Slava Kot
The Trump Organization анонсировала запуск мобильного оператора Trump Mobile с тарифом "The 47 Plan" и "золотой" смартфоном T1. Презентация прошла 16 июня в Trump Tower в Нью-Йорке. Однако, американцы высмеяли новое направление бизнеса семьи Трампа.
Золотой смартфон T1 из семьи Трампа. Фото из открытых источников
Компания, возглавляемая сыновьями Дональда Трампа Эриком Трампом и Дональдом Трампом-младшим, объявила о новом тарифном плане для мобильной связи "The 47 Plan". Он предусматривает ежемесячную плату 47,45 доллара, что отсылает к порядковым номерам президентства Трампа.
В пакет услуг входят неограниченные звонки и текстовые сообщения в США, Канаду и Мексику, международные звонки в 100 стран, мобильная точка доступа и доступ к телемедицине и помощи на дороге.
Помимо тарифного плана, осенью 2025 года они обещают выпустить фирменный смартфон T1 с золотой гравировкой по цене 499 долларов. Устройство уже доступно для предварительного заказа на официальном сайте.
По его словам, "трампфон" будет полностью изготовлен в США.
Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп. Фото: Travis Ball/Sipa USA, CNN Newsource
Несмотря на яркую презентацию, американцы критично отреагировали на Trump Mobile и смартфон T1. Оказалось, что Trump Mobile будет работать по лицензионной модели, то есть саму сеть не строит Trump Organization, а только предоставляет бренд для использования сторонней компанией.
Кроме того, тариф и цена телефона превышают предложения конкурентов индустрии. Как следствие в сети стали высмеивать семью Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп задекларировал более 1,6 млрд долларов дохода, который ему принесли гольф, недвижимость, криптовалюта, Библия и ароматизированные кроссовки.
Также "Комментарии" писали, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.
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