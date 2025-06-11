Сенат проигнорирует позицию Трампа: стало известно о подготовке мощного шага США по отношению к РФ

После визита украинской делегации в Вашингтон в верхней палате Конгресса США существенно возросла поддержка законодательной инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма по расширению антироссийских санкций, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Сенат США. Фото: CNN

По словам Власюка, у законопроекта есть реальные шансы быть вынесенным на рассмотрение уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что, несмотря на потенциальные политические споры вокруг этого документа, речь идет о вполне практическом инструменте экономического давления на РФ.

"У нас есть обоснованные ожидания, что после активной работы украинской делегации в США поддержка санкционной инициативы в Сенате возросла. Сейчас конфигурация такова, что документ может быть принят даже без учета позиции Дональда Трампа. Это важный сигнал", — отметил Власюк.

Он также подчеркнул, что сам законопроект Линдси Грэма не просто декларация, а серьезный шаг к дальнейшему усилению санкционного давления. Кроме того, в документе есть положения, совпадающие с подходами других союзников Украины, особенно в части ограничений для российского нефтегазового сектора.

По словам Власюка, консолидация международной санкционной политики является одним из ключевых факторов, способных заставить Москву сесть за стол реальных переговоров по завершению войны.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенаторами по ослаблению законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Законопроект предусматривает введение 500%-й пошлины на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Россией, а также санкции против ключевых российских чиновников и секторов экономики.