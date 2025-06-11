logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Сенат проигнорирует позицию Трампа: стало известно о подготовке мощного шага США по отношению к РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Сенат проигнорирует позицию Трампа: стало известно о подготовке мощного шага США по отношению к РФ

Углубление санкционного давления со стороны США может подтолкнуть Кремль к серьезным мирным переговорам

сегодня, 00:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После визита украинской делегации в Вашингтон в верхней палате Конгресса США существенно возросла поддержка законодательной инициативы сенатора-республиканца Линдси Грэма по расширению антироссийских санкций, заявил Владислав Власюк, уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Сенат проигнорирует позицию Трампа: стало известно о подготовке мощного шага США по отношению к РФ

Сенат США. Фото: CNN

По словам Власюка, у законопроекта есть реальные шансы быть вынесенным на рассмотрение уже на следующей неделе. Он подчеркнул, что, несмотря на потенциальные политические споры вокруг этого документа, речь идет о вполне практическом инструменте экономического давления на РФ.

"У нас есть обоснованные ожидания, что после активной работы украинской делегации в США поддержка санкционной инициативы в Сенате возросла. Сейчас конфигурация такова, что документ может быть принят даже без учета позиции Дональда Трампа. Это важный сигнал", — отметил Власюк.

Он также подчеркнул, что сам законопроект Линдси Грэма не просто декларация, а серьезный шаг к дальнейшему усилению санкционного давления. Кроме того, в документе есть положения, совпадающие с подходами других союзников Украины, особенно в части ограничений для российского нефтегазового сектора.

По словам Власюка, консолидация международной санкционной политики является одним из ключевых факторов, способных заставить Москву сесть за стол реальных переговоров по завершению войны.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что администрация президента США Дональда Трампа ведет закрытые переговоры с сенаторами по ослаблению законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором Линдси Грэмом. Законопроект предусматривает введение 500%-й пошлины на импорт из стран, поддерживающих торговые отношения с Россией, а также санкции против ключевых российских чиновников и секторов экономики.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости