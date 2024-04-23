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Сенат решил отложить голосование за помощь Украине. Стала известна причина

Сенат США решил отложить голосование за пакеты помощи партнерам, сообщает The Guardian. По информации издания – причина в республиканцах, заявивших, что не могут подать в них правки

23 апреля 2024, 21:22 comments4617
Автор:
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Ткачик Олеся
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Во вторник, 23 апреля, Сенатом Соединенных Штатов Америки было принято решение отложить голосование за законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 61 млрд долларов.

Сенат решил отложить голосование за помощь Украине. Стала известна причина

Сенат США

Известно, что процедура голосования по пакетам помощи Украине, а также Тайваню и Израилю была отложена из-за действий нескольких представителей Республиканской партии, заявивших, что они не могут предлагать поправки к ним.

Как отмечает издание, речь идет о сенаторах Эрике Шмитте и Майке Ли. Именно они обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что он фактически протолкнул свою версию законопроекта. При этом республиканцев не устраивают "минимальные дебаты" по пакетам помощи, а также они допускают, что законопроекты, возможно, будут без поправок.

При этом Майк Ли заявил, что финансирование Украины "непопулярно". С таким мнением согласился также независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Как отмечает издание, он также выразил желание предложить две поправки, одна из которых гарантирует, что денег на "военную машину" Израиля не будет. Второе его предложение заключается в снятии блокирования денег в помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ, в которое проникли "террористы ХАМАС" и разворовывают средства.

Независимый сенатор заявил, что его предложения должны быть проголосованы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Конгрессе на прошлой неделе был проголосован законопроект о выделении помощи для Украины. Ожидалось, что Сенат также поддержит его без проблем, и тогда после подписи Джо Байдена Киев максимально оперативно получит все необходимое для фронта.




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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/live/2024/apr/23/senate-ukraine-israel-aid-vote-biden-trump-latest-updates
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