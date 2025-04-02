Сенатор 25 часов критиковал Трампа и установил рекорд самой длинной речи

Демократ из Нью-Джерси Кори Букер провел в Сенате более 25 часов с речью против политики Дональда Трампа в "трудный и безотлагательный" момент в американской истории. Это выступление стало самым длинным в новейшей истории США.

Сенатор Кори Букер. Фото из открытых источников

Сенатор-демократ Кори Букер начал свое выступление в понедельник в 19:00 по местному времени и закончил его во вторник в 20:04. Его речь продолжалась 25 часов и 4 минуты, что превзошло предыдущий рекорд, установленный в 1957 году республиканцем Стромом Термондом.

Хотя речь Букера не была классическим флибустьером, то есть процедурной задержкой законодательного процесса, но она повлекла за собой значительное торможение работы Сената. Выступление было направлено на освещение политики администрации Дональда Трампа, которая, по словам Букера, имела разрушительные последствия для многих американцев.

Во время своего марафонского обращения Букер читал письма от пострадавших от политики Трампа избирателей, обсуждал актуальные социальные вопросы, декламировал стихи и рассказывал о своих корнях как потомке рабов и рабовладельцев. Его выступление поддержали лидеры Демократической партии, в частности Чак Шумер и Дик Дурбин, задавшие ему вопросы, позволяя сенатору кратко отдыхать.

Предыдущий рекорд самого длинного выступления в Сенате принадлежал сенатору Теду Крузу, который в 2013 году говорил 21 час против реформы здравоохранения тогдашнего президента Барака Обамы.

За более 25 часов выступления сенатору Кори Букеру не разрешалось садиться или делать перерывы, в частности для посещения туалета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о предстоящем увольнении Илона Маска.

Также "Комментарии" писали о том, что у украинцев резко изменилось мнение о Трампе.