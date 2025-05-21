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Сенатор пытался спросить Рубио, считает ли он Путина военным преступником: что тот ответил

Сенатор Китинг спросил у Рубио, Путин ли военный преступник

21 мая 2025, 19:15 comments2369
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Лиля Воробьева

В сенате государственного секретаря США Марк Рубио пытались допросить, считает ли он Путин военным преступником. Это пытался сделать сенатор Билл Киттинг.

Сенатор пытался спросить Рубио, считает ли он Путина военным преступником: что тот ответил

Марко Рубио (фото из открытых источников)

Путин военный преступник? — сенатор Билл Китинг, настойчиво задавая вопрос Марко Рубио

– Владимир Путин. Он военный преступник?

— Что ж, я думаю, вы можете посмотреть на происходящие там случаи и, конечно, охарактеризовать их как военные преступления, но наше намерение — положить конец войне.

– Он военный преступник?

— Мы не можем покончить с войной, не поговорив с господином Путиным.

– Нет, это довольно просто. Он военный преступник?

– Этот человек, с которым мы ведем переговоры!

— Владимир Путин – военный преступник? Это не сложно.

— Я пытаюсь ответить на ваш вопрос, сказав вам, что мы пытаемся положить конец войне здесь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Рубио ответил, чего США ждут от РФ, чтобы лучше понять Путина. США ожидают, что Россия озвучит свои условия для прекращения огня из Украины. Это позволит лучше понять намерения российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате.

По словам Рубио, Путин рассматривает мирный процесс с позиции холодного расчета издержек и выгод для Российской Федерации. Однако, как отметил госсекретарь, Кремль не получил однозначно ту войну, на которую надеялся.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство упадет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И действительно Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", — заявил Рубио.



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