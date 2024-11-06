С победой Дональда Трампа на президентских выборах Соединенные Штаты вступают в период "прагматичной внешней политики", заявил сенатор-республиканец из Флориды Марко Рубио в эфире CNN.

Дональд Трамп

В частности, Рубио подчеркнул, что США должны быть "чрезвычайно прагматичными и мудрыми" в вопросах внешних инвестиций и подходе к международным вызовам. Комментарии сенатора раздались на фоне углубления связей между Россией, Северной Кореей, Ираном и Китаем, отмечает издание The Hill.

По оценкам издания, эти заявления Рубио могут дать представление о приоритетах республиканцев во внешней политике, особенно ввиду того, что партия должна взять под контроль Сенат в январе. Европейские и азиатские союзники США выражают опасения по поводу возможного снижения роли Штатов на мировой арене в условиях второго срока Трампа.

Рубио не стал комментировать вероятную причастность Москвы к сговору по отправке взрывных устройств авиапочтой, но подчеркнул важность противодействия российской гибридной войне в Европе и НАТО. Он заявил, что Россия осуществляла диверсионные операции на территории Европы, направленные против стран, поддерживающих Украину, и подчеркнул, что борьба с такими действиями должна стать одним из приоритетов новой администрации Трампа.

"Мы знаем, что россияне принимали участие в попытках диверсионных операций по всей Европе, чтобы нанести ущерб европейским странам, которые помогают Украине, и я думаю, что это сфера, на которой мы должны сосредоточиться, и которую администрация Трампа сделает приоритетом", — сказал он. сенатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп в должности президента снимет все ограничения в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет. Кроме того, Трамп будет разрывать экономику Китая разными ограничениями и пошлинами, чтобы провести реиндустриализацию США. Впрочем, новый президент США также будет оказывать давление и на Европу с целью увеличения помощи Украине и увеличения расходов на оборону. Плюс некоторые пошлины на их товары, скорее всего, тоже введет.



